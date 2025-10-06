日本民眾對媒體信任度持續下降 融合新舊成未來方向

《讀賣新聞》仍是全球發行量最高的報紙，但日報訂閱數量已從15年前逾1000萬份，下降到2年前的620萬份。（路透）

日媒《今日日本》（Japan Today）6日報導，日本總務省指出，2023年日本媒體格局發生重大轉變，所有年齡層的平日網路使用時間首次超過電視後，此一差距在去年進一步擴大。觀察家表示，新媒體格局不僅對傳統新聞業，也對日本民主產生影響。

據報導，日本年輕人接觸電視、報紙等傳統媒體的次數與日俱減。儘管《讀賣新聞》仍是全球發行量最高的報紙，但日報訂閱數量已從2010年宣稱超過1000萬份，下降到2023年的620萬份。與此同時，在影音分享平台YouTube上，所有年齡層的用戶都超過80％，某些新聞「解讀者」有時甚至比傳統媒體專業人士更出色。在社群平台Ｘ上，觀點的傳播速度遠超過任何事實查核。

7月下旬，日本漫畫家倉田真由美批評Ｘ平台上針對1位成人電影女星的歧視性言論。這篇貼文迅速走紅，引起那些對傳統媒體不信任的人們共鳴。她的說法直接點出1個日益嚴重的困境：在這個任何人都可以成為出版商的世界，人們應該如何獲取資訊，以及傳統媒體應該扮演什麼角色？

經常擔任電視評論員的倉田說：「年輕人和老年人雖生活在同一個國家，但消化資訊的方式不同，這導致他們的認知脫節，彷彿他們是不同國家的居民。」倉田表示，與電視不同，社群媒體會不斷播送自身支持的觀點，這就形成「回音室效應」，使用者只會接觸到強化他們既有信念的訊息。

她表示，日本傳統媒體最讓人不信任的地方在於，它們經常不糾正自己傳播的錯誤訊息，「它們甚至會放任這些訊息繼續傳播。此外，考慮到它們與付費廣告商的關係，或像電視那樣，受廣播法的限制，這就是不信任的根源」。

《共同社》分析並報導與7月份參議院選舉相關的YouTube影片指出，在觀看次數最多的100段影片中，約80％是由與政黨或政治人物無關的第三方製作的短片，其中包含挑釁性語言、嚴厲批評或試圖揭穿政治訊息的影片。與此同時，來自新聞機構的影片觀看人數卻寥寥無幾。

倉田看出其中一個令人擔憂的趨勢，即人們只想抓住關鍵點，而不想參與整段討論，「他們愈來愈重視獲取盡可能多的訊息，即使這些訊息很膚淺。對於這些觀眾來說，短影音就足夠了，而對於創作者來說，更短的內容更容易製作，從而實現雙贏」。

在YouTube上，更高的觀看次數意味更高的收入。挑釁性的語言引人注目，創作者努力用簡短的措辭來吸引觀眾，這導致更極端的措辭。相較之下，新聞機構雖謹慎行事，但它們的觀看次數永遠無法與社交媒體上那些故意引發爭議的影片相媲美。

即便如此，電視台也為了吸引目光而炒作事件。在COVID-19疫情、災難和重大事件期間，他們也會反覆播放同樣的片段。

幾十年前，年輕人如果根本不看電視或讀報紙，就可以完全遠離政治；如今，即使他們對政治不感興趣或漠不關心，他們關注的網紅或名人也能吸引他們的注意力。

倉田認為，最好利用社群媒體和傳統媒體來互補彼此的不足，從兩者中獲取訊息，並找到適合每個媒體消費者的風格。

YouTube吸收了電視的優勢，有些影片的剪輯技術甚至堪比電視節目。傳統媒體仍然擁有巨大的影響力，但如果它們繼續走下坡路，那將是一種浪費。展望未來，電視和報紙是時候學習社群媒體的優秀之處了。

