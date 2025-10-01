為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

國際
    首頁 > 國際

    大艦巨砲主義復活？川普批現在軍艦太醜 考慮重啟戰列艦

    2025/10/01 11:16 即時新聞／綜合報導
    總統川普在800多名軍方高層將領前發表演說，稱美國現在的軍艦看起來不夠堅固，稱他正在考慮重新啟用美國海軍戰列艦。（美聯社）

    總統川普在800多名軍方高層將領前發表演說，稱美國現在的軍艦看起來不夠堅固，稱他正在考慮重新啟用美國海軍戰列艦。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯臨時召集800多名將領回國，在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地集會聽訓，總統川普也到場發表演說，稱美國現在的軍艦看起來不夠堅固，稱他正在考慮重新啟用美國海軍戰列艦（battleship）。

    綜合美媒報導，美國總統川普在史無前例的軍方高層臨時集會上發表演說，稱他考慮重啟美國海軍戰列艦，「我們正在考慮『戰艦』的概念。它有漂亮的6英寸（約152毫米）舷側，採用堅固的鋼材，而不是那種一旦被飛彈擊中就會融化的鋁，飛彈距離大約2英里（約3.2公里）時就會開始融化了。」

    川普還批評現在匿蹤軍艦外型，「我是一個非常注重美感的人，從美學角度來說，我不喜歡你們造的一些船艦……他們說『哦，這是隱形的』，那不是隱形，1艘醜爆了的船就沒必要說是隱形的了。」

    川普說「砲彈造價比飛彈便宜的」，他認為戰艦帶著驅逐艦一同出航，沒有什麼能阻止它們；川普也指出有人會說那是舊技術，他強調「當你看到那些火砲的時候，我不覺得那是舊技術。」

    曾經為海上霸主的戰列艦，在二次大戰期間地位被航空母艦所取代，戰艦逐漸淪為次要角色，第一次波斯灣戰爭是美軍戰艦最後一次開火，隨後退役，戰列艦也從現役艦船分類中取消，美國僅存的8艘戰艦全部作為博物館艦分佈在全國各地。

