    國際

    冰島廉航PLAY宣布破產！旅客「登機前」航班被取消傻眼

    2025/09/30 21:49 即時新聞／綜合報導
    冰島廉航航空PLAY。（彭博）

    冰島廉航PLAY航空（Play airline）昨（29日）臨時宣布，公司破產、停止營運，所有航班皆全面取消，導致全球多地的旅客陷入滯留險境。

    英媒《太陽報》今（30日）報導，PLAY航空先前提供從冰島飛往歐洲各大城市的航班，包括倫敦史坦斯特機場（London Stansted）、荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）、巴黎戴高樂機場（CDG）、西班牙阿利坎特（Alikante）與葡萄牙法羅（Faro）等地。

    航班全面取消的消息傳出，旅客紛紛在社群媒體上分享自己的遭遇。有1位旅客在臉書表示，「非常糟糕的旅行經驗！就在我們坐在都柏林機場的登機口準備登機飛往冰島時，PLAY航空宣告破產，所有航班被取消！」、「他們的機師、空服員與地勤人員，也是在那一刻才知道自己失業了，太瘋狂了！」、「我們現在被困在都柏林，只能取消冰島之旅，急忙找回巴爾的摩的班機。不是訂滿就是貴得離譜。我們真的應該聽朋友建議，出發前買好旅遊保險！」

    此外，也有民眾提到，這類突如其來的破產消息，正是自己一直以來不敢搭乘國際廉價航空的原因。而PLAY航空原本也將經營英國航線，從冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）飛往英國利物浦（Liverpool）的冬季限定航班，10月3日就準備要起飛，破產消息讓所有人都措手不及。

