樺加沙擊香港！30樓高居民「暈樓浪」 泳褲男直衝洪水

強颱樺加沙襲擊香港，巨浪拍打將軍澳海濱長廊。（彭博）

2025/09/24 13:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙襲擊香港，多處滿目瘡痍，其中，將軍澳海濱公園有巨浪湧至，卻有一名男子僅著泳褲站在「洪水」中，疑觀浪戲水，危險行徑惹怒警消家屬狂轟「不要出來害人」。另有網友說，颱風威力驚人，自己住30幾層樓高，整棟樓搖晃劇烈，清晨上廁所竟出現「暈樓浪」情況。

綜合港媒報導，將軍澳海濱長廊今天（24日）早上遭風暴潮淹浸，狂浪不斷拍打岸邊休憩區域，卻有一名男子赤裸上身僅穿泳褲，無懼大浪，更一度坐在長廊沿岸的長椅上觀浪，任由大浪衝向自己。據網傳影片，當時巨浪已高過人，但男子完全無視被巨浪捲走的危險。

相關影片引起公憤，網友怒批男子自私，「要玩去水上樂園玩」；有網友建議報警，但有消防員家屬留言稱，「每次颱風來都很害怕見到這些人要我老公去救，能不能不要出來害人。」

另外，有住在將軍澳的網友發文表示，自己住在30幾樓，清晨5點被風聲吵醒，同時頭痛頭暈，一去廁所才驚覺「原來我暈樓浪，整棟樓搖得像瘋了一樣」。

還有網友實拍高樓層家中搖晃情況，稱「風聲大到醒過來，接著發現整棟樓在搖動。」並稱拍影片記錄過程中「突然模糊得讓人頭暈，而現在躺在床上也感覺到一直搖晃。」另有網友留言稱自家「這扇窗好像快要頂不住了，整個飛了出去。」

與此同時，網上流傳影片拍到將軍澳康城路一個白色貨櫃被強風吹落海，並隨風浪飄走，擔心有人被困，遂報警求助。

颱風樺加沙襲擊香港，巨浪席捲將軍澳濱海長廊，一名男子僅著泳褲疑觀浪戲水，十分危險。（圖擷取自Threads帳號＠ma.kimmy）

