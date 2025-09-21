為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    H-1B簽證飆300萬嚇翻科技業！白宮澄清：僅新申請者要付

    川普19日在白宮橢圓形辦公室簽署簽證改革相關公告。（路透）

    川普19日在白宮橢圓形辦公室簽署簽證改革相關公告。（路透）

    2025/09/21 07:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普19日簽署一份修改簽證政策的公告，將針對申請H-1B簽證雇用外籍員工赴美工作的企業開徵鉅額簽證費，每份H-1B簽證申請得支付10萬美元（約台幣302萬元）。對此有白宮官員澄清，此費用為「一次性」，僅適用新申請人，不影響重新入境美國的已持有效H-1B簽證者以及續簽者。

    根據《路透》報導，美國政府19日宣布H-1B簽證新規定，10萬美元費用是現行費用的100倍，由於美國科技業仰賴來自印度、中國的技術勞工，此政策可能將重創美國科技業，引起業界擔憂。

    不過白宮官員說明，新制費用不會影響重新入境美國的現有簽證持有者或續簽者，而是適用即將參與H-1B簽證抽籤的新申請者。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）20日在社群媒體「X」發文指出，此費用並非是「年費」，而是一次性費用，新費用僅適用於下一波新申請者，目前的H-1B簽證持有者不受影響，若人在國外，無需支付10萬美元即可重新入境美國。

