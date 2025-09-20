川習通話沒具體協議 專家：北京正在打「持久戰」

針對川普與習近平最新的通話，多位專家分析指出，儘管高層對話看似緩和了緊張關係，但在實質協議上進展甚微。分析普遍認為，北京在談判桌上展現出更強的戰略耐心，而華府則顯得更為急切。（美聯社資料照）

2025/09/20 11:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》集結的多位華府政策專家分析，美國總統川普與中國領導人習近平19日的通話，雖可能暫時降低兩個超級大國間的緊張氣氛，但在達成具體協議上幾乎沒有進展，TikTok交易的命運也依舊懸而未決。專家普遍認為，在此輪互動中，北京展現出更強的戰略耐心與談判自信。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）指出，雙方的官方聲明都未提及任何已敲定的協議細節，這顯示談判遠未結束。他更認為，目前談判的整體框架，包含在亞洲舉行峰會等，都更符合中方利益，「北京可能感覺受到的威脅，遠比幾個月前要小。」

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）則分析，北京正試圖用「公關價值高、實質意義低的交付品」，來換取美國在關稅和科技管制等議題上的實質讓步。

TikTok僵局與台灣議題的微妙連結

前國務院亞太助卿、現任美國智庫「亞洲協會政策研究院」亞洲協會政策研究所副主席羅素（Danny Russel）表示，通話中最接近具體成果的，僅是川普對TikTok協議的確認，但其中最敏感的演算法控制問題卻被略過。

在此同時，德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）提出一個關鍵觀察：習近平在通話中並未提及台灣。她分析，這或許是因為川普政府近期已採取延後批准對台軍售、拒絕賴清德總統過境紐約等舉動，讓北京方面對美國的台灣政策稍感放心。

多位專家認為，北京正在打「持久戰」，賭川普為了尋求連任前的外交勝利，最終會做出更多讓步。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）總結道，美中競爭正從衝突轉向合作，雙方領導人透過接觸，為各自贏得了喘息時間與國內宣傳的題材。

然而，他警告：「在暫時平靜的太平洋之下，是一股為競爭乃至潛在對抗，而進行的不透明卻洶湧的大國博弈暗流。」

