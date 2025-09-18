為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    埃及法老手鐲大盜抓到了！3000年珍寶12萬轉賣 慘被熔為黃金

    被盜走的手鐲約有3000年歷史，據信是西元前1000埃及法老阿蒙尼莫佩（Amenemope）所擁有。（路透）

    2025/09/18 21:51

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕埃及內政部今（18）日宣布破獲博物館古文物盜竊案，西元前1000年傳承下來的法老手鐲被盜走，竟以約新台幣12萬賤價轉賣，手鐲在數度轉手後，最終更被冶煉廠熔為黃金。

    《路透》報導，這件被盜走的手鐲約有3000年歷史，手鐲上有青金石珠裝飾，據信它原先的所有者是西元前1000年統治埃及的法老阿蒙尼莫佩（Amenemope）。

    手鐲9月9日自實驗室的保險箱不翼而飛後，埃及有關單位旋即通知了各處機場、港口與陸上過境點，嚴防竊賊將手鐲走私到海外。

    但埃及內政部追查發現，手鐲竊案與一名修復專家有關，這名專家盜走手鐲後，賣給白銀商人，商人又轉賣給開羅珠寶區的一間作坊，而作坊最後把手鐲賣給了黃金冶煉廠，自法老時代傳承下來的珍稀古文物就這樣變成了黃金。

    埃及內政部指出，嫌犯被捕之後，犯罪所得也被沒收，他盜賣手鐲的收益約為19萬4000埃及磅（約合新台幣12萬1266元）。

    約有3000年歷史的法老手鐲，遭有心人士盜走後被熔為黃金。（擷取自埃及旅遊文物部臉書）

