菲律賓公務船遭中國海警水砲攻擊 1船員受傷

2025/09/16 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國與菲律賓船隻今（16）日再度於南海海域發生衝突，菲律賓海岸警衛隊表示，其公務船遭中國海警船水砲襲擊，導致菲方1名船員受傷。

《法新社》報導，菲律賓海岸警衛隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）發布聲明說，菲律賓公務船BRP Datu Gumbay Piang號在向黃岩島（我國稱民主礁）附近的漁民輸送補給時，遭到2艘中國海警船追擊，對方甚至使用水砲攻擊。

塔里拉強調「這種侵略性行動持續了約29分鐘，導致重大損傷，包括艦橋後窗玻璃碎裂」以及「船長室隔間受損」，另外還有1名船員「因水砲造成的玻璃碎裂而受傷」。

菲律賓海岸警衛隊發布的照片顯示，1名男子的耳朵有撕裂傷勢。

中國海警今日傍晚證實，中國海警對多艘闖入黃岩島海域的菲律賓船隻採取了「管制措施」，並指控菲方船隻「蓄意衝撞」中國海警船。

中國海警釋出的影片顯示，1艘菲方船隻被2艘中國海警船夾擊，而菲方船隻在被水砲擊中後，與其中1艘中國海警船發生碰撞。

