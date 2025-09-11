為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    與納坦雅胡激烈對話 川普：攻擊卡達境內哈瑪斯高層不明智

    川普（左）與以色列總理納坦雅胡（右）激烈交談，川普認為，納坦雅胡在卡達境內攻擊哈瑪斯的決定並不明智。（路透）

    川普（左）與以色列總理納坦雅胡（右）激烈交談，川普認為，納坦雅胡在卡達境內攻擊哈瑪斯的決定並不明智。（路透）

    2025/09/11 09:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列9日派出戰機空襲卡達首都杜哈的一處宅邸，鎖定哈瑪斯（Hamas）高層要員，以色列此舉引發國際指責。美國《華爾街日報》引述知情人士說法，指稱美國總統川普在事發後曾與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）激烈交談，川普認為，納坦雅胡在卡達境內攻擊哈瑪斯的決定並不明智。

    綜合外媒報導，美國政府高層表示，川普10日與納坦雅胡激烈對談，川普對納坦雅胡突襲哈瑪斯駐卡達代表一事感到極度不滿。川普告訴納坦雅胡，決定鎖定在杜哈的哈瑪斯領袖並不明智，加上他是從美國軍方得知消息，而不是以色列通知他，而且是在行動後他才知情，川普對此十分憤怒。川普也對納坦雅胡談到，此次襲擊發生在斡旋加薩停火談判的美國盟友領土上。

    儘管以色列在杜哈的軍事行動受到國際社會的廣泛指責，但納坦雅胡10日仍警告卡達：「要嘛驅逐哈瑪斯高層，要嘛將他們繩之以法，如果你們不這麼做，我們就會去這樣做。」

    以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）9日晚間接受美媒訪問時也強調，雖然以色列9日的行動未能殺死哈瑪斯領導人，「下次一定會成功」。

    圖
    圖
