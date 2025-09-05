法國將承認巴勒斯坦國 以色列外長：馬克宏想來免談

由於法國準備承認巴勒斯坦國，以色列總理納坦雅胡（右）已拒絕法國總統馬克宏（左）在本月出席聯合國大會前訪問以色列。（法新社）

2025/09/05 05:42

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）4日表示，只要法國計畫承認巴勒斯坦國，以色列政府就不會同意法國總統馬克宏來訪。

以色列外交部在1份聲明中指出，薩爾在與法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）的通話中強調，「只要法國堅持推動這項倡議與行動，損害以色列的利益，就沒有進行總統訪問的空間。」

以色列公共廣播公司（Kan）3日報導，總理納坦雅胡已拒絕馬克宏提出的請求，不允許他在本月稍後出席聯合國大會前短暫訪問以色列，而馬克宏屆時計畫在大會上正式承認巴勒斯坦國。

薩爾在與巴霍的對話中敦促巴黎「重新考慮這項作為」，並主張此舉將破壞區域穩定，並損害「以色列的國家與安全利益」。

薩爾在聲明中表示：「以色列致力於與法國保持良好關係，但在涉及安全與未來的核心問題上，法國必須尊重以色列的立場。」

自馬克宏宣布法國將在聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國以來，法以關係緊張升溫。好幾個西方國家也已宣布類似計畫。這場爭執在上月升高，當時納坦雅胡指責馬克宏煽動「反猶主義」，愛麗榭宮則強烈反駁，稱此指控「卑劣」且「錯誤」。

法國宣布承認巴勒斯坦國，將加入自加薩走廊戰爭近2年前爆發以來，不斷擴大的國家行列。馬克宏在7月宣布這項決定時表示，當前最迫切的任務是結束加薩戰爭。

馬克宏在社群媒體上寫道：「我們必須最終建立巴勒斯坦國，並確保其能為中東所有人的安全做出貢獻。」

據法新社統計，在193個聯合國會員國中，已有至少145國承認或計畫承認巴勒斯坦國，法國也是其中之一。

