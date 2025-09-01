大逆轉！韓女稱自己4歲起被鬼父性侵 竟是拿不到錢就報復

南韓女子發文聲稱自己從4歲起就被父親性侵，竟是因為拿不到錢就報復。圖為議政府地方法院南楊州分院。（圖擷自南韓法院網站）

2025/09/01 10:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名37歲的女子，從去年5月至6月在網路論壇發文，悲痛透露自己從4歲起就被父親性侵，吸引社會關注，不過，她其實是因為不滿爸爸中斷經濟支持憤而報復，議政府地方法院南楊州分院今（1日）依照妨害名譽等罪嫌判處她10個月刑期。

據《朝鮮日報》報導，這名女子一共PO出了11篇文章，指稱除了自己遭受鬼父狼爪之外，母親也持續被家暴和承受性暴力，在點燃網友的怒火後，其父親所經營的公司隨之曝光並受到影響。

請繼續往下閱讀...

事實上，女子在2021年就曾在仁川地方法院提告父親涉嫌性侵，但她遲遲沒有提出任何證據．此前也從未向別人提過這件事情，直到2024年又在網路上營造出自己是受害者的假象。

當局展開調查後，發現女子從2001年唸國中開始，就由父親出錢遠赴中國、美國留學，2014年返回南韓後也繼續依靠父親的經濟支持。南楊州分院法官認為，如果女子童年真的遭受性侵且身心痛苦，那麼很難和父親長期維持正常的家庭關係。

另外，女子在2021年要求父親資助她的咖啡店，遭到拒絕後就以性侵為由將爸爸告上法院，想要藉此拿到賠償。到了2024年2月，女子由於經濟陷入困難，希望父親能提供幫忙，並威脅他若不照做的話，就要在網路上散播他曾性侵自己的消息。

南楊州分院指出，女子在接受調查時，坦承自己在心理和生活上都面臨困境，看到父親過得那麼好感到很不滿，因此才發文抹黑，法官最後依照妨害營業、妨害名譽判處她10個月有期徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法