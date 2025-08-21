為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    否認川普致電助烏克蘭入歐盟！匈牙利外長：樂意辦俄烏和談峰會

    匈牙利外交部長西亞爾托說，匈牙利願意舉辦俄烏和談峰會。（歐新社）

    匈牙利外交部長西亞爾托說，匈牙利願意舉辦俄烏和談峰會。（歐新社）

    2025/08/21 19:56

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）今（21）日表示，匈牙利已準備好舉辦俄烏和平談判峰會，而關於美國總統川普（Donald Trump）曾致電匈牙利總理奧班（Viktor Orban）討論烏克蘭加入歐盟議題的傳聞，西亞爾托澄清並無此事。

    《路透》報導，西亞爾托在一檔播客（Podcast）節目中說：「如果需要我們，我們已準備好為這類和平談判提供恰當的公平與安全條件，如果我們能為和平努力的成功做出貢獻，我們會很高興。」

    西亞爾托在談話中也對《路透》、《彭博》等媒體在週二的一篇報導提出澄清，報導聲稱川普在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及歐洲多國領袖見面後，曾致電匈牙利總理奧班，商討烏克蘭加入歐盟的議題。

    西亞爾托說：「我想明確表示，沒有這通電話。沒有，言盡於此。」

    一名白宮官員此前透露，川普週一與奧班通電時，雙方討論了烏克蘭入歐盟議題，還有在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉辦俄烏領袖峰會的可能性。

