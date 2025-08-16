中國廣東佛山暴雨大淹水 禍首竟指向屈公病「防蚊」這樣做

中國屈公病疫情起源地廣東佛山市暴雨大淹水，馬路變河流，有人直接在大街游泳。（擷取微博影片）

2025/08/16 19:59

〔中央社〕受到颱風楊柳影響，中國屈公病疫情起源地廣東佛山市14日降下暴雨，多地嚴重淹水，道路變成河，汽車水上漂。多名網友指出，官方為了防疫，在下水道安裝防蚊網，導致排水受阻。

中國氣象資料顯示，受到颱風楊柳不斷把海洋水汽抽入珠江三角州的影響，佛山市14日降下暴雨，當地南海國家站6小時降雨量突破200毫米。

社群影片顯示，佛山多地嚴重內澇（雨量無法及時排出導致嚴重積水），水深逾1公尺，淪為「威尼斯」；主要幹道佛山大道變成汪洋，汽車水上漂，全市交通陷入癱瘓；泡水車主痛罵排水系統是「垃圾」。有人說，這是佛山市區淹水最嚴重的一次。

據陸媒極目新聞，多名網友發文指出，佛山多地內澇可能與下水道安裝防蚊網有關，因為防蚊網影響排水暢通。此前，佛山一些地方有工作人員給下水道井蓋的小孔貼上隔離膜，防止雨水流入滋生蚊蟲，還給排水孔安裝網眼細密的防蚊紗網。

對此，佛山市水務局工作人員昨天表示，14日這場雨來得很快，雨量也很大，是有史以來佛山地區小時降雨量記錄中最大的一次降雨。至於防蚊網是否影響排水，「暫時沒有辦法判斷」。

佛山7月8日首度通報一起屈公病境外移入病例後，疫情持續蔓延至廣東全省、相鄰省區以及香港、澳門、台灣。截至10日，廣東確診已突破9100例。

佛山7日展開名為「愛國衛生運動統一行動」的運動式全民防疫，要求「全覆蓋，無死角，全民齊動員」。當地衛生健康局通報，8月14日佛山全市新增確診84例，疫情明顯出現趨緩。

不過，佛山官方千方百計防疫，卻因此付出嚴重淹水的代價，也在中國社群引發議論。

網友指出，官方為了防疫在下水道安裝防蚊網，排水受阻害淹水。（擷取微博影片）

