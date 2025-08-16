雙普會談未達成協議 美前國安顧問：川普沒輸、但普廷贏了

美國總統川普與俄羅斯總統普廷於當地時間15日在阿拉斯加舉行會談，會後川普雖稱雙方取得許多共識，但前白宮國家安全顧問波頓評論稱，川普雖然沒有輸，但這場會談的贏家顯然是普廷。（法新社）

2025/08/16 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷於當地時間15日在阿拉斯加舉行會談，會後川普雖稱雙方取得許多共識，但前白宮國家安全顧問波頓評論稱，這場會談的贏家顯然是普廷，川普雖然沒有輸，但除了更多會談，什麼也沒得到。

在與普廷進行會談後，川普會後稱指稱雙方取得許多共識但沒有達成協議，卻未說明更多細節，不過曾在川普第一次執政期間擔任白宮國家安全顧問的波頓直言，「川普沒有輸，但普廷顯然贏了」，他也提到「除了更多會談，川普什麼也沒得到」。

波頓也表示，普廷逃過了制裁，沒有面臨停火，下一場會談也未敲定；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在這場記者會之前什麼也不知道。他認為「事情要結束還早」，近期不會在任何地方達成和平協議。

波頓直言普廷在重建（雙邊）關係方面取得很大進展，達到了大部分目的。川普取得的成果很少。他也批評川普的策略，稱其未能實現北約宣稱的全面恢復烏克蘭主權和領土完整的目標。反觀普廷明顯獲勝，這也給烏克蘭近期能否達成和平協議帶來了疑問。

