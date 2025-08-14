為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中村俊輔拿AED衝觀眾席救人 日本球迷淚憶「14年前憾事」

    前日本國腳、橫濱FC教練中村俊輔。（資料照，美聯社）

    前日本國腳、橫濱FC教練中村俊輔。（資料照，美聯社）

    2025/08/14 23:04

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本J聯盟日前比賽期間發生意外事故，讓自動體外心臟電擊去顫器（AED）再度成為焦點。有民眾透露，前日本國腳、橫濱FC教練中村俊輔當時聽聞觀眾席有球迷昏倒，立即拿著AED衝向球迷，並交給醫護人員，最終將球迷成功救回，這起事件也令球迷憶起14年發生的憾事。

    綜合日媒報導，日本J聯盟9日在神奈川縣橫濱市「三澤公園球技場」（ニッパツ三ツ沢球技場）舉辦比賽，由地主橫濱FC對上浦和紅鑽。然而，比賽來到下半場時，觀眾席1名球迷突然身體不適，當場昏倒在座位上，場上球員注意到觀眾席出現異常騷動，急忙向裁判提出比賽暫停，讓現場醫護人員得以翻過圍牆，進入觀眾席進行搶救。

    報導指出，昏倒的球迷經過醫護人員救治後，順利恢復意識，並被送往醫院接受治療。賽後不少目睹民眾與體育記者透露，事發當下除了有醫護人員趕往球迷身邊，橫濱FC教練中村俊輔也默默拿著AED，迅速衝到觀眾席上，將它交給醫護人員使用，這番舉動令現場眾人印象深刻，消息傳至網上，也引起各界熱烈討論。

    不少球迷表示，這起事件讓他們想起2011年的歷史悲劇，前日本國腳松田直樹在球場訓練期間，突發心肌梗塞倒下，送醫急救數日後仍宣告不治。日媒指出，當時AED並未在球場、各種訓練場被廣泛設置，因松田直樹發生憾事，促使日本足球協會（JFA）等體育單位開始強制安裝AED，同時有關人員必須學習AED使用方式。

    據了解，松田直樹生前與中村俊輔是橫濱FM的隊友，也是同樣入選日本國家隊的夥伴，2人關係十分良好，中村俊輔更在松田直樹逝世後，向橫濱FM提出讓他的3號退役留念。松田直樹的姊姊在得知中村俊輔9日所做出的行動後，忍不住感動落淚，並在社群平台X發文表示，「一條生命得救了，我真的很高興，這一切都沒有白費。」

    松田直樹的姊姊感慨，弟弟當年的隊友、球迷和支持者們始終如一的堅持，以及眾多人士的努力，成功讓社會風氣做出了改變，這起事件並非中村俊輔一個人拯救球迷，而是在場所有人一起拯救了這條寶貴的生命。

    前日本國腳兼中村俊輔前隊友的松田直樹選手，2011年心肌梗塞過世。（資料照，路透）

    前日本國腳兼中村俊輔前隊友的松田直樹選手，2011年心肌梗塞過世。（資料照，路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播