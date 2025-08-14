為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普想拿諾貝爾和平獎 挪威媒體曝：他曾致電財政大臣詢問

    挪威商業媒體《挪威日報》披露，美國總統川普（右）上月曾致電給挪威財政大臣史托騰柏格（左），詢問關於諾貝爾和平獎的問題。（路透資料照）

    挪威商業媒體《挪威日報》披露，美國總統川普（右）上月曾致電給挪威財政大臣史托騰柏格（左），詢問關於諾貝爾和平獎的問題。（路透資料照）

    2025/08/14 21:25

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕挪威商業媒體《挪威日報》（Dagens Naeringsliv）本週四披露，美國總統川普（Donald Trump）上個月致電給挪威財政大臣討論關稅議題時，也詢問了有關諾貝爾和平獎的問題。

    《挪威日報》引用不具名消息人士說法報導：「很突然地，當財政大臣史托騰柏格（Jens Stoltenberg）走在奧斯陸的街上時，川普打來了。他想要諾貝爾獎，還有討論關稅。」

    當被問及川普是否與他討論了諾貝爾獎的問題時，史托騰柏格回答：「我不會進一步透露談話內容。」

    白宮在7月31日宣布對挪威商品課徵15％關稅，稅額與歐盟相同。

    以色列、巴基斯坦及柬埔寨等國家已提名川普角逐諾貝爾和平獎。若川普得獎，將成為第5位獲此殊榮的美國總統，前4位分別是羅斯福（Theodore Roosevelt）、威爾遜（Woodrow Wilson）、卡特（Jimmy Carter）、歐巴馬（Barack Obama）。

    諾貝爾獎慣例會在10月份公布得獎名單。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播