川普想拿諾貝爾和平獎 挪威媒體曝：他曾致電財政大臣詢問

2025/08/14 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕挪威商業媒體《挪威日報》（Dagens Naeringsliv）本週四披露，美國總統川普（Donald Trump）上個月致電給挪威財政大臣討論關稅議題時，也詢問了有關諾貝爾和平獎的問題。

《挪威日報》引用不具名消息人士說法報導：「很突然地，當財政大臣史托騰柏格（Jens Stoltenberg）走在奧斯陸的街上時，川普打來了。他想要諾貝爾獎，還有討論關稅。」

當被問及川普是否與他討論了諾貝爾獎的問題時，史托騰柏格回答：「我不會進一步透露談話內容。」

白宮在7月31日宣布對挪威商品課徵15％關稅，稅額與歐盟相同。

以色列、巴基斯坦及柬埔寨等國家已提名川普角逐諾貝爾和平獎。若川普得獎，將成為第5位獲此殊榮的美國總統，前4位分別是羅斯福（Theodore Roosevelt）、威爾遜（Woodrow Wilson）、卡特（Jimmy Carter）、歐巴馬（Barack Obama）。

諾貝爾獎慣例會在10月份公布得獎名單。

