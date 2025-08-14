南韓「躺平族」激增至42.1萬人 青年陷就業困境原因曝

今年7月南韓20幾歲的「躺平族」達到42.1萬人，接近今年2月創下的歷史最高的46萬人。（示意圖，歐新社）

2025/08/14 19:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《中央日報》報導，今年7月南韓20幾歲的「躺平族」達到42.1萬人，接近今年2月創下的歷史最高46萬人。有分析認為，這是因為南韓年輕人找工作不順，最後放棄進入職場。

報導訪問28歲的林姓男性，他今年初辭去工作近1年的便利商店兼職，他去年自大學畢業後，遲遲未能找到合適的正職工作，因此選擇了兼職工作。事實上，為了求得一份正職工作，他曾投遞數十份履歷，卻全部遭到拒絕。林男表示：「繼續做兼職既然不能算就業經歷，也賺不了多少錢，所以一直在休息，已經失去繼續求職的信心。」

南韓統計廳13日發布的「7月就業動向」報告顯示，像林男這樣沒有特殊原因，但既不工作也不求職、處於躺平狀態的年輕人達42.1萬人，較去年同期增加5000人。

在COVID-19疫情前，南韓20幾歲躺平族約30萬人，但近來這個數字急遽增加，已在40萬上下波動，今年2月甚至創下46萬人的史上最高紀錄。儘管因為生育率下滑，南韓20幾歲人口數持續減少，但選擇躺平的年輕人數量已超過50幾歲的人。有分析認為，這是因為許多青年找不到符合期望的工作，因此脫離了就業市場。

造成這個現象有多個原因，包括20幾歲年輕人青睞的大公司，沒有提供足夠的職缺，企業界更傾向招募有工作經驗的員工。根據大韓商工會議所（KCCI）統計，今年上半年南韓企業共發布徵人公告14萬4181筆，其中招募有工作經驗人員的公告佔比高達82%，招聘應屆生的公告僅佔2.6%。

企業數據研究所CEO Score對67家大型公司進行分析，結果顯示，這些企業的20幾歲員工數量，從2022年的29萬1235人下降至2024年的24萬3737人，減少了4萬7498人。

另據首爾研究所的報告，越來越多南韓年輕人不僅選擇成為躺平族，而且還變成住在家裡靠父母養的「袋鼠族」 ，讓老一輩的人無法退休，還要肩負起撫養成年子女的重擔。報告說，在1981年至1986年出生的南韓人中，32%的人仍與父母同住。

