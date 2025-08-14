為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    遏止「咖學族」！ 南韓星巴克規定禁帶桌電、隔板

    有咖學族不但佔用兩張桌子，還架設了電腦與外接螢幕。（擷取自@T2Roadster/X）

    

    2025/08/14 19:49

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓在疫情後出現許多長時間待在咖啡店的「咖學族」，對此，南韓星巴克近日在店內張貼新公告，規定顧客不得攜帶桌上型電腦、印表機、多孔插座或隔板等大型物品入內使用，不過依然歡迎使用筆電、平板與手機等一般隨身電子產品。

    根據《BBC》報導，疫情過後遠距工作風氣盛行，有愈來愈多人選擇在咖啡廳內長時間工作或讀書，經常點了一杯飲料就在店內待好幾小時，還會使用店家提供的免費電源充電，南韓將此類人稱為「咖學族」（카공족）。

    為了遏止「咖學族」長時間佔據店內資源，南韓星巴克近日在店內張貼公告，規定顧客不得攜帶桌上型電腦、印表機、多孔插座或隔板等大型物品入內使用，但筆電、平板與手機等一般隨身電子設備仍可正常使用。同時，若顧客選擇坐在多人桌，也會被建議應騰出座位給其他人使用，以維護共享空間的原則。

    南韓星巴克指出，這項新措施的目的是為了確保所有顧客都有舒適的用餐與休息環境，並提醒顧客物品如果都沒有人看管，也有增加物品失竊或遺失的風險。

    去年就有南韓網友分享，一名顧客不但佔用兩張桌子，甚至還架設了電腦與外接螢幕，桌面更擺滿電線與設備，讓網友直呼，「咖學族太誇張了」，也讓人質疑是已過度使用公共空間。

