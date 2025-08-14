為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    亞航降落出包！機長廣播「抵達仁川機場」 乘客看窗外傻了

    馬來西亞「亞洲航空」（AirAsia）。示意圖。（法新社資料照）

    馬來西亞「亞洲航空」（AirAsia）。示意圖。（法新社資料照）

    2025/08/14 16:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞「亞洲航空」（AirAsia）航班昨（13）日發生一起出包事故，一架原定飛往南韓仁川國際機場的航班，在未事先通知乘客與機組人員的情況下改降落至金浦機場，機長甚至在降落後廣播說「已抵達仁川機場」，然而乘客一看窗外驚覺地點不對，導致機上一度陷入混亂。

    綜合外媒報導，馬來西亞第2家國際航空公司「亞洲航空」編號D7 506航班從吉隆坡起飛後，原定13日晚間7點5分降落南韓仁川機場，然而疑似因為遇到亂流等氣候因素，這架客機先是停留在仁川上空盤旋一陣子，直到晚間7點50分才開始向下降落。然而，最終的降落地點令許多乘客震驚不已。

    乘客受訪時回憶，機長在降落曾廣播告知大家「已經抵達仁川國際機場」，但是他查看外面景象，驚覺飛機其實是降落在金浦機場，於是急忙提醒機組人員，未料對方也一臉震驚地反問對方，一段時間陷入慌亂，因為當時有不少乘客正在收拾行李準備下機。也有乘客指出，空服員事後有廣播稱，因燃油不足必須緊急降落金浦。

    另有部分乘客批評，並未在降落後看到客機進行加油作業；還有乘客分享一段錄下的廣播，指出空服員燃油不足的廣播內容後續，是正在確認後續飛往仁川的安排，不過整個過程缺乏明確說明與致歉，讓乘客們感到很不悅。事後這架航班停留在金浦機場約2個小時，於晚間10點17分再度起飛，並在於晚間10點43分降落仁川機場。

    報導指出，原定飛往仁川機場卻降落至金浦機場的情況其實並非首次發生。去年7月，捷星航空一架從澳洲雪梨飛往仁川的航班，因燃油不足改降金浦，導致300多名乘客行程延誤；今年4月，一架從越南飛往仁川的韓亞航空班機，因高度計故障，臨時改降金浦，造成250多名乘客在客艙內等候至少3小時，才得以辦理入境。

