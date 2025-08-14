南韓稱北韓「回應善意」拆邊境擴音器 金與正駁斥：做白日夢！

金與正14日透過聲明否認南韓軍方說法，並強調南韓認為北韓在回應其善意，是在「做白日夢」。（美聯社）

2025/08/14 08:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明6月上任後，持續試圖改善與北韓關係，南韓本月初逐步拆除南北韓邊境沿線的「心戰廣播」擴音器，南韓軍方9日也提到，北韓同樣開始拆除邊境的擴音器。不過北韓勞動黨中央委員會副部長金與正14日透過聲明否認南韓軍方說法，並強調南韓認為北韓在回應其善意，是在「做白日夢」。

根據南韓《韓聯社》報導，金與正14日透過北韓官媒《朝中社》發表題為《首爾的希望不過是癡人說夢》的聲明。金與正強調，必須更加明確地對待不斷威脅北韓國安的卑鄙國家，並在北韓法律明確且永久地確定「大韓民國」是最具敵意的威脅力量。

針對南韓軍方「北韓拆除邊境擴音器」的說法，金與正駁斥，這完全是毫無根據的片面猜測，北韓從未拆除邊境的擴音器，也沒有打算要拆除。

金與正提到，目前的南韓政府似乎想透過取消尹錫悅政府時期的單方面措施來獲得某些人的支持，裝成自己做了什麼大事，期待獲得讚譽，並試圖引導他人的呼應。但這種小聰明不過是「做白日夢」，北韓對此毫無興趣。

金與正強調：「南韓不論是拆除擴音器、停止廣播、延後或縮減軍演規模，北韓都不在意也不關心。」

