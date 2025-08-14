為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普：與蒲亭峰會後　盼立刻加入澤倫斯基召開3方會議

    2025/08/14 02:39

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，他目前打算在與俄羅斯總統蒲亭於15日召開峰會後，很快再與蒲亭及烏克蘭總統澤倫斯基舉行3人會談。

    法新社報導，川普（Donald Trump）預定15日在美國阿拉斯加州大城安克拉治（Anchorage）與蒲亭面對面會談，這將是2021年以來首度有在任美國總統與蒲亭召開峰會。

    川普今天在華府的甘迺迪中心（Kennedy Center）出席1場藝術活動時接受媒體訪問時說：「若第1場（會議）進行得算是順利，我們將有第2場快速（會議），我會希望幾乎是立即召開。」

    川普表示：「我們將有第2場會議，由蒲亭總統、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統和我本人召開，如果他們想要我在場的話。」

    川普尋求斡旋讓俄羅斯對烏克蘭已持續近3年半的全面侵略戰爭結束，澤倫斯基及烏克蘭的歐洲盟邦也呼籲川普推動停火，使得這場川蒲會及後續可能的3方會議事關重大。

    俄羅斯近來加強對烏克蘭攻勢，加上澤倫斯基未獲邀出席15日的美俄峰會，令外界更加擔憂川普和蒲亭可能達成強迫烏克蘭做出痛苦讓步的協議。

    川普今天說，若安克拉治峰會後蒲亭不同意結束戰爭，俄羅斯將面臨「非常嚴厲的後果」。但他未做進一步說明後果為何。

    川普還表示，他已與澤倫斯基及其他歐洲領導人進行1場「非常良好的通話」，「我會打滿分，...（通話過程）非常、非常友好」。1140814

