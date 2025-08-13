為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國推行18禁年齡驗證 主要色情網站流量腰斬

    英國最受歡迎的成人網站Pornhub，在7月底開始實施的網路安全法要求驗證使用者年齡後，兩週內流量驟降47% 。（法新社檔案照）

    2025/08/13 22:48

    〔國際新聞中心／綜合報導〕英國自7月25日起依據網路安全法實施成人網站年齡驗證規定並嚴格執行，根據金融時報12日報導，法規實施起兩週內，所有在英國營運的主要成人色情網站流量驟降，其中 Pornhub訪問量驟減47%，日均訪客從7月的320萬降至8月前9日的200萬；XVideos亦下降47%，xHamster下降39%。

    新法規要求在英國營運的主要色情網站必須有效驗證使用者年滿18歲。為通過驗證，使用者需上傳身分證件、提供信用卡資料或進行人臉掃描，引發隱私爭議。

    統計顯示，英國每月訪問前90大成人網站的總流量從7月到8月下降23%，部分小型網站流量反增，顯示用戶行為正在改變。與此同時，英國用戶對虛擬私人網路（VPN）的使用激增，一些VPN業者指使用量增長10倍，顯示可能有部分用戶透過VPN規避驗證，使實際流量變化難以精確評估。

    負責執行新規的英國通訊管理局（Ofcom）指出，其過去的研究顯示，英國13到14歲的男孩，以及8到14歲的孩童，每個月造訪一次色情網站的比率分別為19%與8%。

    目前，已有包括Pornhub在內的多家業者承諾遵守規定，但多數直到截止日前才完成調整。目前Ofcom已對4家經營逾30個色情網站的公司展開調查。

