    國際

    米蘭4童竊車狂飆撞死老婦肇逃 年齡太小恐免刑責

    義大利4名年齡介於11至13歲的兒童駕駛偷來的汽車失控撞死一名71歲婦人後逃逸。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    義大利4名年齡介於11至13歲的兒童駕駛偷來的汽車失控撞死一名71歲婦人後逃逸。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/08/13 21:47

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利米蘭11日發生一起駭人車禍，4名年齡介於11至13歲的兒童涉嫌駕駛偷竊來的汽車，在市南部格拉托索格利奧（Gratosoglio）社區失控撞死一名71歲婦人後逃逸。由於4人均未滿14歲，依義大利法律無須承擔刑事責任，引發社會震驚。

    綜合外媒報導，遇害者為寡婦阿斯蒂斯（Cecilia De Astis），事發前剛在聖方濟各兄弟會經營的「團結之家」用餐返家途中，被一輛掛有法國車牌的雪鐵龍（Citroën）高速衝撞。車輛先打滑撞上路邊，再撞擊阿斯蒂斯，將她拋飛約10公尺，最後撞上路標才停下。儘管救護人員迅速趕到並施行心肺復甦術，阿斯蒂斯仍在送抵醫院時宣告不治。

    米蘭警方透過監視器影像，依嫌犯所穿T恤特徵鎖定目標，最終在距現場約2公里的非法羅馬人聚落（Via Selvanesco）將4人逮捕。該車為一名20歲法國青年所有，他與友人參觀博物館時遭竊。據了解，當地居民早已多次投訴該聚落涉及竊盜，要求取締。

    阿斯蒂斯生前在棉紡廠工作逾30年，育有兩子。家屬悲痛表示，事發前一晚才與她共進晚餐，孫女哽咽稱：「她是我的第二個母親，不該這樣離開。」案件已移交少年檢察官辦公室處理，但因涉案者未滿14歲，依法將免刑事責任。

