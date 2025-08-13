普廷、川普會面在即 俄外交部堅稱停火條件不變

2024年6月14日俄羅斯總統普廷發表演說，要求撤出烏軍撤出烏東地區。（歐新社資料照）

2025/08/13 22:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週五（15日）將與美國總統川普（Donald Trump）會面，商討俄烏停火議題，而俄羅斯外交部今（13）

日表示，俄國政府開出的停火條件不變：烏克蘭需自「俄羅斯領土」撤軍，並放棄加盟北約（NATO）。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，由於有媒體指出，華府理解到普廷已準備好在領土要求方面妥協，因此記者前去詢問俄羅斯外交部副發言人法德耶夫（Alexei Fadeev），俄羅斯的立場是否有所變動？

法德耶夫回應：「俄羅斯的立場不變，這一點約1年多前已經在這個大廳表達了，即2024年6月14日。」他指的是普廷當時在外交部發表的演說。

普廷當時對烏克蘭開出了停火條件，內容包括烏克蘭軍隊撤出頓內次克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）赫爾松（Kherson），以及烏克蘭政府向俄國保證不加入北約且維持中立與不結盟狀態。

除此之外，普廷也要求烏克蘭保障境內俄語人士的權利，並承認克里米亞、盧甘斯克（ Luhansk）、頓內次克、札波羅熱、赫爾松5個地區已經是俄羅斯領土的「現實」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄羅斯必須先同意停火再來談領土問題，而任何要求烏軍撤出烏東地區的提議，他會一律拒絕。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法