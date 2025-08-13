演化論踢鐵板！大白鯊母系基因成謎 科學家：毫無頭緒

科學家發現，大白鯊的細胞核DNA全球一致，但母系遺傳的粒線體DNA卻差異巨大；大白鯊示意圖。（法新社）

2025/08/13 09:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕大白鯊的基因正挑戰科學解釋。科學家發現，全球大白鯊群體的細胞核DNA顯示牠們彼此是近親，但僅由母系遺傳的粒線體DNA卻存在巨大差異，暗示牠們的母系祖先鮮少往來。這個已困擾學界逾20年的謎團，在一項最新研究中不僅未被解開，反而變得更加撲朔迷離。

根據科學網站《Science Alert》 報導，過去科學界普遍推測，此一基因矛盾源於「母鯊返鄉產卵」（female philopatry） 的習性，即母鯊會回到出生地繁殖，而公鯊則四處遠遊。然而，佛羅里達自然史博物館鯊魚研究計畫主任內勒 （Gavin Naylor） 領導的團隊，在對全球150條大白鯊進行基因定序與演化模擬後，發現此假說完全無法解釋數據上的差異。

請繼續往下閱讀...

內勒博士的團隊測試了多種可能性，包括改變雌雄比例或將隨機的基因突變納入模型，但所有模擬都宣告失敗。

研究團隊最終只能排除所有已知理論，認為必然有「另一種演化機制」在作用。內勒博士在訪談中坦率承認，面對這個謎團，「坦白說，科學上的答案是我們毫無頭緒」。

目前唯一剩下的可能性是某種針對粒線體DNA的「自然選擇」，但研究人員認為這「極不可能」，因為在全球僅存約2萬條大白鯊的稀少族群中，這種選擇壓力必須是「極其致命的」。這項發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS） 的研究，凸顯了我們對這種頂級掠食者的理解仍有巨大的未知領域。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法