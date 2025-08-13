為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    起風了？ 中共是馬列子孫 河北街頭突出現「中共≠中國」標語......

    中國街頭近日被貼上「中共≠中國」的標語，在牆外掀起熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中國街頭近日被貼上「中共≠中國」的標語，在牆外掀起熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/08/13 00:52

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟下行，失業率飆升，討薪欠薪時有所聞，「獻忠事件」更是隔三差五就發生，加上中共對內施行高壓輿論管控，民怨越積越大，大小抗爭如星火般在中國各地燎原。近日一張中國街頭被貼上「中共≠中國」的標語在牆外掀起熱議，不少人認為這顯示中國社會開始變了風氣。

    旅義華僑作家李穎本週二PO出一張照片，宣稱12日在河北省廊坊市某地的電線桿上出現一張標語，上頭寫著「中共≠中國」的大字，一旁則有小字稱「中共是馬列子孫，中國是炎黃子孫」。

    該照片曝光後隨即引發熱議，「正在起變化了」、「敢寫敢貼，這信息量不小啊」、「頻率越來越高，天天都有人站出來」、「從民族主義出發反共是最容易獲得廣泛支持的途徑」、「這才應該成為中國人的常識，而不是認馬列邪黨為合法政權」、「如果每個中國人都懂了中共不等於中國，人民就完全自由了」、「當人人都不懼死，政權即將走向滅亡」、「日子真不好過了，有些人開始醒了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播