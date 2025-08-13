起風了？ 中共是馬列子孫 河北街頭突出現「中共≠中國」標語......

中國街頭近日被貼上「中共≠中國」的標語，在牆外掀起熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/08/13 00:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟下行，失業率飆升，討薪欠薪時有所聞，「獻忠事件」更是隔三差五就發生，加上中共對內施行高壓輿論管控，民怨越積越大，大小抗爭如星火般在中國各地燎原。近日一張中國街頭被貼上「中共≠中國」的標語在牆外掀起熱議，不少人認為這顯示中國社會開始變了風氣。

旅義華僑作家李穎本週二PO出一張照片，宣稱12日在河北省廊坊市某地的電線桿上出現一張標語，上頭寫著「中共≠中國」的大字，一旁則有小字稱「中共是馬列子孫，中國是炎黃子孫」。

該照片曝光後隨即引發熱議，「正在起變化了」、「敢寫敢貼，這信息量不小啊」、「頻率越來越高，天天都有人站出來」、「從民族主義出發反共是最容易獲得廣泛支持的途徑」、「這才應該成為中國人的常識，而不是認馬列邪黨為合法政權」、「如果每個中國人都懂了中共不等於中國，人民就完全自由了」、「當人人都不懼死，政權即將走向滅亡」、「日子真不好過了，有些人開始醒了」。

