為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本悠仁親王大學生活曝！ 遲到慣犯、嚴格安檢惹議

    今年4月，悠仁親王參加筑波大學的新生入學典禮。（法新社）

    今年4月，悠仁親王參加筑波大學的新生入學典禮。（法新社）

    2025/08/12 14:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本皇室秋篠宮長子悠仁親王透過推薦入學進入茨城縣筑波大學，今年4月成為大一新生，但日媒近日披露，他的通勤與校園生活引發校內外關注與熱烈討論。

    據《女性自身》報導，自從悠仁親王入學後，他每日在侍從陪同下，往返位於東京的秋篠宮邸與距離約70公里的筑波大學，並受東京警視廳與茨城縣警方保護。然而，光是單程通勤就達1.5小時，加上多次遇到交通堵塞，悠仁親王偶有無法準時上課的情況，因此他開始改搭JR列車，但也增加了車站員工的工作壓力。

    與此同時，筑波大學校內更流傳悠仁親王時常上課遲到的說法，原因包括他投入羽球社團活動到晚間9點，之後與友人用餐或前往宿舍探訪，甚至深夜才返家，凌晨1、2點才抵達住所，導致翌日早上的課程難以準時出席。

    宮內廳曾建議紀子妃增加侍從協助管理行程，但秋篠宮夫婦認為這屬隨扈職責而拒絕，紀子妃長期增加下屬工作負擔的作風據稱也已引發內部不滿。

    此外，筑波大學的開放式校園也因悠仁親王入學，而嚴格執行安檢，僅開放一個出入口，並需查驗證件，導致部分未攜證件的師生被拒入校，更讓不少學生抱怨「失去自由」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播