日本悠仁親王大學生活曝！ 遲到慣犯、嚴格安檢惹議

2025/08/12 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇室秋篠宮長子悠仁親王透過推薦入學進入茨城縣筑波大學，今年4月成為大一新生，但日媒近日披露，他的通勤與校園生活引發校內外關注與熱烈討論。

據《女性自身》報導，自從悠仁親王入學後，他每日在侍從陪同下，往返位於東京的秋篠宮邸與距離約70公里的筑波大學，並受東京警視廳與茨城縣警方保護。然而，光是單程通勤就達1.5小時，加上多次遇到交通堵塞，悠仁親王偶有無法準時上課的情況，因此他開始改搭JR列車，但也增加了車站員工的工作壓力。

與此同時，筑波大學校內更流傳悠仁親王時常上課遲到的說法，原因包括他投入羽球社團活動到晚間9點，之後與友人用餐或前往宿舍探訪，甚至深夜才返家，凌晨1、2點才抵達住所，導致翌日早上的課程難以準時出席。

宮內廳曾建議紀子妃增加侍從協助管理行程，但秋篠宮夫婦認為這屬隨扈職責而拒絕，紀子妃長期增加下屬工作負擔的作風據稱也已引發內部不滿。

此外，筑波大學的開放式校園也因悠仁親王入學，而嚴格執行安檢，僅開放一個出入口，並需查驗證件，導致部分未攜證件的師生被拒入校，更讓不少學生抱怨「失去自由」。

