竊賊也眼紅！ 加州商店被偷走價值上萬美元Labubu

2025/08/09 15:11

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國加州洛杉磯郡警長辦公室指出，加州1家才開幕數月的流行品專賣店6日遭竊賊闖入，被盜走價值上萬美元的當紅公仔Labubu與新版美國包心菜娃娃。

這家名為Onestopsaless的商店在Instagram上公佈失竊過程的監視器畫面，顯示有1群竊賊火速掃下貨架上的盒子與公仔，然後入店搶走一大堆商品。

根據警方的新聞稿，竊賊在當地時間凌晨1點30分左右開著1輛偷來的豐田汽車，來到這家位於加州洛杉磯郡拉蓬特市（La Puente）的商店作案。

店主起初估計損失約7000美元，稍後上修為2.5萬美元；警方7日便將價值約4000美元的贓物送還店家，其中包括若干Labubu。目前還不清楚失竊物如何被追回。

中國玩具製造商泡泡瑪特生產的Labubu近來爆紅全球，名流曬娃加持進一步刺激各地民眾排隊搶購；由於採盲盒形式販售，消費者往往要等到打開盒子，才知道買到哪個版本的Labubu。

300多個版本的Labubu1隻售價約30美元（約台幣896元），部分限量版的售價更高。Onestopsaless的網站顯示，有些Labubu甚至可以賣到500美元。

