全網震怒！成大釣魚社PO影片 將228公園鱷雀鱔殘忍宰殺吃掉

成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（圖擷自成大釣魚社臉書社團）

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228公園「鱷魚火箭」遭抓去熱炒店吃掉 當事人道歉聲明被罵爆

太離譜！成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，從中可以看到2名年輕人將台北市228和平紀念公園的吉祥物、暱稱為「鱷魚火箭」的「鱷雀鱔」抓走吃掉，引發全網震怒。

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從成大釣魚社臉書目前已刪除的文章可以看到，這2名男子抓走已在228公園水池內生活20多年的鱷雀鱔，還大言不慚地表示鱷雀鱔是外來物種，他們此舉是為了幫原生物種、生態平衡盡一份心力，「多吃外來種，一口一份愛」，同時附上將魚送到熱炒店殘忍宰殺的影片。

成大釣魚社臉書此舉引發各界怒火，社團見狀連忙刪文並發出道歉聲明，指稱本次釣魚及發文者為校外人士姜男、已畢業校友陳男，2人目前皆非社團成員，且在未經同意與審核的情況下，擅自使用社團臉書帳號發布文章，對於管理不當一事，社團在此致上誠摯的歉意。

成大釣魚社表示，校友陳男也對此事感到相當抱歉，「該校友在此向大家致上歉意」，並強調社團將會更加嚴格管理社群帳號權限與PO文審核流程，避免類似事件再次發生。

不過，對於成大釣魚社的聲明網友仍砲火連連，痛斥這已觸犯了竊盜罪嫌，並指責成大釣魚社的道歉根本是不痛不養，許多網友要求姜男、陳男自己出面處理，不要躲在社團後面。

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