228公園「鱷魚火箭」遭抓去熱炒店吃掉 當事人道歉聲明被罵爆

成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，2名男子將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（圖擷自成大釣魚社臉書社團）

台北市228和平紀念公園內生活20多年、被暱稱為「鱷魚火箭」的吉祥物「鱷雀鱔」，近日驚傳遭到2名男子非法獵捕並送往熱炒店殘忍宰殺吃掉，甚至大言不慚地宣稱是為了「生態平衡」，成功大學釣魚社更高調發文炫耀，瞬間引爆全網怒火。儘管當事人事後緊急發表聲明致歉，仍讓網友更加憤怒，痛批「讀到大學畢業連字都不會看！」

從成大釣魚社臉書（目前已刪除）的發文顯示，2名男子非法闖入禁止釣魚的228公園水池，將在當地生活了20多年的巨型鱷雀鱔強行抓走，還大言不慚地聲稱鱷雀鱔是外來物種，他們此舉是為了幫原生物種、生態平衡盡一份心力，更寫下「多吃外來種，一口一份愛」等輕佻字眼，並囂張附上將這隻公園吉祥物送到熱炒店宰殺烹飪的影片。

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此舉迅速引發各界怒火，成大釣魚社見狀立刻刪除爭議文章並發出切割聲明，澄清釣魚及發文者為校外人士姜男、以及已畢業的校友陳男，2人皆非現任社員，是未經同意與審核擅自使用社團帳號發文。

1名自稱當事人陳男的網友隨後在Threads上發表2人聯名的道歉聲明，表示：「由於我們的無知與並未確認公園相關規範，就把228公園池子裡的魚釣起來，誤以為外來種就可以自行處置帶走吃掉。」

原PO在文中坦承「判斷不周、做事不夠謹慎」，並表示已向公園管理方寄出誠摯的道歉信函，後續若有罰金會依法繳納，也會參加社會福利活動來補償。最後他懇求大眾：「言論針對我們兩人就好，不要波及無關的家人與社團。」

然而，這篇看似低頭的聲明卻完全無法平息大眾的怒火，反而被網友揪出滿滿的破綻與狡辯之詞。許多人痛批，2人在文中隻字未提「公園內本來就禁止釣魚」的基本常識，反而用「沒有按照正確流程處理」來企圖減輕罪刑。

網友紛紛怒轟：「抓魚的時候拍照這麼開心怎麼不拍影片道歉，整篇文對魚沒有任何一句道歉的話，而且本來就是針對你們兩個人，都畢業了還連累釣魚社後輩，在禁止釣魚的地方釣魚還能沾沾自喜，讀到大學畢業連字都不會看，畢業證書也可以還回去了」、「公園內不能釣魚我以為是常識，難不成你們跑去海生館會去釣魚嗎」、「那條鱷雀鱔在228那個魚池裡至少23年以上……成大釣魚社還有沒有必要存續真的令人質疑，一個大學正式社團，連最基本的公園魚塘、魚池、是否能釣魚的規定都不知道」。

更有眼尖的網友抓包，原PO的帳號名稱竟是「stupid Japanese（愚蠢的日本人）」，讓不少人傻眼質疑到底甚麼意圖，並痛批這篇道歉聲明沒有誠意。

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