為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    228公園「鱷魚火箭」遭抓去熱炒店吃掉 當事人道歉聲明被罵爆

    2026/05/26 10:55 即時新聞／綜合報導
    成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，2名男子將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（圖擷自成大釣魚社臉書社團）

    成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，2名男子將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（圖擷自成大釣魚社臉書社團）

    台北市228和平紀念公園內生活20多年、被暱稱為「鱷魚火箭」的吉祥物「鱷雀鱔」，近日驚傳遭到2名男子非法獵捕並送往熱炒店殘忍宰殺吃掉，甚至大言不慚地宣稱是為了「生態平衡」，成功大學釣魚社更高調發文炫耀，瞬間引爆全網怒火。儘管當事人事後緊急發表聲明致歉，仍讓網友更加憤怒，痛批「讀到大學畢業連字都不會看！」

    從成大釣魚社臉書（目前已刪除）的發文顯示，2名男子非法闖入禁止釣魚的228公園水池，將在當地生活了20多年的巨型鱷雀鱔強行抓走，還大言不慚地聲稱鱷雀鱔是外來物種，他們此舉是為了幫原生物種、生態平衡盡一份心力，更寫下「多吃外來種，一口一份愛」等輕佻字眼，並囂張附上將這隻公園吉祥物送到熱炒店宰殺烹飪的影片。

    此舉迅速引發各界怒火，成大釣魚社見狀立刻刪除爭議文章並發出切割聲明，澄清釣魚及發文者為校外人士姜男、以及已畢業的校友陳男，2人皆非現任社員，是未經同意與審核擅自使用社團帳號發文。

    1名自稱當事人陳男的網友隨後在Threads上發表2人聯名的道歉聲明，表示：「由於我們的無知與並未確認公園相關規範，就把228公園池子裡的魚釣起來，誤以為外來種就可以自行處置帶走吃掉。」

    原PO在文中坦承「判斷不周、做事不夠謹慎」，並表示已向公園管理方寄出誠摯的道歉信函，後續若有罰金會依法繳納，也會參加社會福利活動來補償。最後他懇求大眾：「言論針對我們兩人就好，不要波及無關的家人與社團。」

    然而，這篇看似低頭的聲明卻完全無法平息大眾的怒火，反而被網友揪出滿滿的破綻與狡辯之詞。許多人痛批，2人在文中隻字未提「公園內本來就禁止釣魚」的基本常識，反而用「沒有按照正確流程處理」來企圖減輕罪刑。

    網友紛紛怒轟：「抓魚的時候拍照這麼開心怎麼不拍影片道歉，整篇文對魚沒有任何一句道歉的話，而且本來就是針對你們兩個人，都畢業了還連累釣魚社後輩，在禁止釣魚的地方釣魚還能沾沾自喜，讀到大學畢業連字都不會看，畢業證書也可以還回去了」、「公園內不能釣魚我以為是常識，難不成你們跑去海生館會去釣魚嗎」、「那條鱷雀鱔在228那個魚池裡至少23年以上……成大釣魚社還有沒有必要存續真的令人質疑，一個大學正式社團，連最基本的公園魚塘、魚池、是否能釣魚的規定都不知道」。

    更有眼尖的網友抓包，原PO的帳號名稱竟是「stupid Japanese（愚蠢的日本人）」，讓不少人傻眼質疑到底甚麼意圖，並痛批這篇道歉聲明沒有誠意。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播