抓走228公園「鱷魚火箭」 台北市公園處：2釣客各罰3600

成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，2名男子將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（圖擷自成大釣魚社臉書社團）

成功大學釣魚社臉書貼出2名年輕人將台北市228和平紀念公園的吉祥物、暱稱為「鱷魚火箭」的「鱷雀鱔」抓走吃掉，引發全網震怒，雖然文章已經刪除，當事人也緊急發表聲明致歉，但仍擋不住網友的怒火，台北市公園處今（26）早表示，接到一通自稱當事人的民眾打電話來致歉，將依法對2名行為人各裁罰3600元。

成大釣魚社臉書之前貼出2名男子抓走已在228公園水池內生活20多年的鱷雀鱔，還稱鱷雀鱔是外來物種，是為了幫原生物種、生態平衡盡一份心力，「多吃外來種，一口一份愛」，同時附上將魚送到熱炒店殘忍宰殺的影片，引發民眾怒火。

請繼續往下閱讀...

社團緊急刪文並發出道歉聲明，指釣魚及發文者為校外人士姜男及校友陳男，2人現皆非社團成員，且在未經同意與審核的情況下，擅自使用社團臉書帳號發布文章，社團為管理不當致歉。

公園處表示，今早接獲一通「自首」認錯電話，將依臺北市公園管理自治條例第11條，除市政府公告指定地點，不得在公園水在水池或湖泊內游泳、沐浴、洗滌、網魚、釣魚、銼魚、划船、操作遙控設施、其他遊具或其他污染毒害水質或傷害動植物之行為，依第16條裁罰3600元，將依所提供的個人資料裁處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法