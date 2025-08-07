生前捐款上億！美國40歲慈善家死後被踢爆「錢全是偷的」

住在美國紐約、以奢華度日與捐款千萬美元聞名的40歲男子彼得拉斯，今年5月在住處離世後，被爆出他生前使用的錢絕大多數是偷竊來的。（圖擷取自「artnet」臉書粉專）

2025/08/07 18:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名自稱為億萬富豪助理的40歲男子，生前經常舉辦各種豪華晚宴、高級旅遊，還進行多筆千萬美元的捐款，成為小有名氣的慈善家與文化贊助人。直到今年5月，他突然在住處離世，才被爆出他使用的錢都是偷竊而來，警方尚未查出確切金額，外界保守估計超過2500萬美元（約新台幣7.5億元）。

綜合外媒報導，生前住在美國紐約的彼得拉斯（Matthew Christopher Pietras），在2010年從《花邊教主》、《法律與秩序：特殊受害者》等美國電視劇的臨時演員發跡，之後逐漸進入紐約名流圈。報導指出，他自稱擁有紐約大學工商管理碩士學位，還曾到聯合國駐阿富汗援助團實習，並以富家弟子身分出席各種派對場合。

請繼續往下閱讀...

彼得拉斯還對外聲稱，他因為擔任已故媒體大亨羅斯（Steve Ross）的遺孀、收藏家兼慈善家塞爾（Courtney Sale）的副官，進而接觸到金融巨鱷索羅斯（George Soros）的家族以及索羅斯低調的藝術家幼子格雷戈里（Gregory Soros）。他宣稱，自己擔任這些億萬富豪的私人顧問，負責安排旅行、投資評估和家族活動規劃等活動。

彼得拉斯還經常代表多位富豪，出現在藝術、文化界的重要場合，還以個人名義捐款數百萬美元的資金，讓自己的名字出現在紐約知名藝術機構的捐贈者名單中，像是大都會歌劇院（Metropolitan Opera House）與弗里克收藏館（The Frick Collection）。報導指出，彼得拉斯因此獲得榮譽職銜，還在紀念石碑上留下名字。

此外，彼得拉斯平時也以奢侈度日聞名，不僅常在IG展示飲用香檳、品嚐魚子醬、搭乘私人飛機或直升機的生活照，還時常做出像是在紐約米其林二星餐廳Jean-Georges設宴；包下整場大都會歌劇院演出，僅邀請數十位賓客同行觀賞；租下法國5星級滑雪度假村私人小屋，給禮賓每人3萬美元（約新台幣90萬元）小費等奢華消費。

然而，根據美國《紐約雜誌》（New York magazine）與《航空郵報》（Air Mail ）聯合調查，彼得拉斯實際上只是一名私人助理，他號稱自己擁有的信用卡與資金來源，多半來自其雇主授權的帳戶。報導指出，他被指控利用對帳戶的存取權限，偽造文件、冒用身分以及轉帳上千萬美元的未經授權資金，將其轉化為個人捐款與消費。

根據調查顯示，彼得拉斯曾試圖從一間與格雷戈里有關的房地產公司，轉出約1000萬美元（約新台幣3億元）的資金，但因銀行察覺異常而被攔截。至於原定捐贈給大都會歌劇院的1500萬美元（約新台幣4.5億元）的資金，也被歌劇院官方證實並未完全兌現，導致歌劇院不得不動用捐贈基金來應急。

目前警方尚未查出彼得拉斯盜用的總金額，不過外界從其生前社交、慈善、個人支出等方面推算，超過2500萬美元。此外，他於今年5月底被人發現在紐約住處身亡，死因仍在調查中，但熟識他的友人爆料，他曾私下表示有輕生念頭，還在遺囑中要求不舉辦喪禮、不設立紀念活動，更刪除社群帳號，與他生前極高調的生活形成強烈反差。

