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    美國加大施壓俄羅斯 印度買原油難兩面討好

    美總統川普近期對印度採取強勢立場。圖為2月川普在白宮接待印總理莫迪。（路透）

    美總統川普近期對印度採取強勢立場。圖為2月川普在白宮接待印總理莫迪。（路透）

    2025/08/02 22:15

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普近日加大譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭行徑，同時把矛頭對準不斷向莫斯科採購原油，使其獲得運轉戰爭機器資金的印度。「華爾街日報」（WSJ）引述印度「觀察家研究基金會」（ORF）主席喬許（Sunjoy Joshi）分析，斷然捨棄俄國石油將對印俄關係產生後果，另一方面，美國揚言的制裁也會有其衝擊，要如何化圓為方對印方來說是一大難題。

    川普2日在華府提及聽聞印度將停止採購俄油，「若屬實是值得肯定的一步。我們拭目以待」。但據「紐約時報」引述印度官員說法，政府的政策並沒有改變，也沒有向石油公司下達切斷進口俄油的任何指示。

    2022年2月烏俄戰爭爆發後，印度進口的俄羅斯石油不減反增，進口份額從戰前不到1％到如今逾3分之1，等於一天超過200萬桶原油，是僅次於中國的第二大買家。

    由於川普無進一步交代印度違反美國要求將受到何種程度懲罰，且另兩個主要俄油進口國中國與土耳其，並沒有同步收到川普警告。部分官員和分析師認為，川普把焦點放在印度身上，可能是雙邊貿易協議的談判策略。

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