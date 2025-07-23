辛巴威巴士與卡車迎頭相撞 17人當場死亡

辛巴威22日1輛小型巴士與1輛貨運卡車正面碰撞，造成17人死亡。（美聯社）

2025/07/23 13:50

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕辛巴威警方稱，22日1輛小型巴士與1輛貨運卡車在東北部奇通圭札（Chitungwiza）發生正面碰撞，造成17人死亡。

根據《美聯社》報導，辛巴威警方發言人尼亞蒂（Paul Nyathi）表示，包括一些行人在內的17名罹難者全都當場死亡。奇通圭札位於辛巴威首都哈拉雷東南約25公里處，是個人口稠密的城鎮。

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尼亞蒂指出，卡車司機是失控後轉向對面車道，接著與小型巴士相撞。他補充，卡車在撞到巴士前，還撞到2名在「道路安全島」上行走的行人。

小型巴士上的17名乘客中，有15人當場死亡，其他人受傷並被緊急送往醫院。辛巴威《先驅報》聲稱，小型巴士完全被壓扁，只能從卡車底盤下方看到底盤碎片。

奇通圭札鎮長戈馬（Rosaria Mangoma）敦促政府宣布這起事故為全國性災難，稱其為「最令人不安且心碎的場景之一」。

事實上辛巴威公共交通發生致命事故屢見不鮮。由於駕駛者試圖最大限度增加日常出行次數，超速行駛的情況十分普遍。道路維護不善更是雪上加霜。

辛巴威人口約1500萬，每15分鐘就會發生1起交通事故，每天造成至少5人死亡。根據辛巴威國家統計局數據，辛巴威交通死亡率在非洲名列前茅。

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