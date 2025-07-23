為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    小馬可仕讚「最強夥伴」 川普：菲國曾傾中但很快「回到我們身邊」

    美國總統川普22日與菲律賓總統小馬可仕在白宮會面。（路透）

    美國總統川普22日與菲律賓總統小馬可仕在白宮會面。（路透）

    2025/07/23 07:51

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二（22日）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮會面，雙方達成貿易協議，美國略為微降低菲律賓進口商品的關稅稅率為19％，菲國則對美國產品採零關稅。川普也透露，他可能在「不久的將來」訪問中國，並指出，在他去年11月當選後，菲律賓已與北京保持距離，「菲律賓當時可能傾向中國，但我們很快就扭轉了這種傾向」。

    綜合外媒報導，小馬可仕是川普第二任期內第一位與他舉行會談的東南亞領導人，他在橢圓形辦公室，與媒體熱烈談論美菲兩國關係。

    在公開的記者會上，川普表示，如果馬尼拉與北京保持友好關係，他一點也不會感到困擾，他稱「我不介意他（菲律賓）和中國相處得好，因為我們和中國相處得很好」，「他必須做對國家有利的事……你和中國打交道，我一點也不介意。」

    然而，小馬可仕表示，菲律賓「沒有必要」平衡與美國和中國的關係，並表示，他主要關心的是「保衛我們的領土和行使我們的主權」，也強調與盟友密切合作的必要性，小馬可仕並補充「我們最強大的夥伴一直是美國」。

    川普也暗示，他可能很快就會前往中國，稱可能在「不久的將來」對中國進行訪問，並指菲律賓在他去年11月當選後已與北京保持距離。川普說，在他連任之前，馬尼拉「傾向」北京，但在他連任之後，「他們又回到了我們身邊」。

    川普表示：「我認為上屆政府與他們相處得不好，而我們與菲律賓保持著良好的軍事關係，且這種關係已經恢復。」他強調：「這個國家可能曾經傾向於中國，但我們很快就扭轉了這種局面……我當選後，一切都改變了，他們又回到了我們身邊」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播