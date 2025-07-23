小馬可仕讚「最強夥伴」 川普：菲國曾傾中但很快「回到我們身邊」

美國總統川普22日與菲律賓總統小馬可仕在白宮會面。（路透）

2025/07/23 07:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二（22日）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮會面，雙方達成貿易協議，美國略為微降低菲律賓進口商品的關稅稅率為19％，菲國則對美國產品採零關稅。川普也透露，他可能在「不久的將來」訪問中國，並指出，在他去年11月當選後，菲律賓已與北京保持距離，「菲律賓當時可能傾向中國，但我們很快就扭轉了這種傾向」。

綜合外媒報導，小馬可仕是川普第二任期內第一位與他舉行會談的東南亞領導人，他在橢圓形辦公室，與媒體熱烈談論美菲兩國關係。

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在公開的記者會上，川普表示，如果馬尼拉與北京保持友好關係，他一點也不會感到困擾，他稱「我不介意他（菲律賓）和中國相處得好，因為我們和中國相處得很好」，「他必須做對國家有利的事……你和中國打交道，我一點也不介意。」

然而，小馬可仕表示，菲律賓「沒有必要」平衡與美國和中國的關係，並表示，他主要關心的是「保衛我們的領土和行使我們的主權」，也強調與盟友密切合作的必要性，小馬可仕並補充「我們最強大的夥伴一直是美國」。

川普也暗示，他可能很快就會前往中國，稱可能在「不久的將來」對中國進行訪問，並指菲律賓在他去年11月當選後已與北京保持距離。川普說，在他連任之前，馬尼拉「傾向」北京，但在他連任之後，「他們又回到了我們身邊」。

川普表示：「我認為上屆政府與他們相處得不好，而我們與菲律賓保持著良好的軍事關係，且這種關係已經恢復。」他強調：「這個國家可能曾經傾向於中國，但我們很快就扭轉了這種局面……我當選後，一切都改變了，他們又回到了我們身邊」。

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