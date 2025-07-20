共和黨出招反制中共 提案逼華府與北京「斷親」

美國國會大廈外觀。共和黨主導的眾議院近日提出法案，要求華盛頓市終止與北京的姊妹市關係，反制中共對美滲透行動。（歐新社資料照）

2025/07/20 08:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會再掀反制中共新行動！由共和黨主導的眾議院17日推出新法案，要求首都華盛頓市切斷與中國北京市的姊妹市關係，並全面終止與「敵對國家」轄區的類似合作，明確劍指中共對美國地方滲透。

美國之音（VOA）報導，這項名為《哥倫比亞特區姊妹城市誠信法案》（District of Columbia Sister City Integrity Act）的提案，由眾議院「美中戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）牽頭，聯合該會議員鄧恩（Neal Dunn）、比利拉斯基（Gus Bilirakis）、莫蘭（Nathaniel Moran）以及眾院監督委員會主席柯默（James Comer）等人共同提出。

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提案明定，華府不得與根據美國法律認定的「敵對外國」（foreign adversary）轄區維持或締結姊妹市關係，法案生效後，市府須於180天內終止現有關係，否則將失去使用聯邦資金從事國際交流的權限。

穆勒納爾痛批：「我們的首都象徵著言論自由與民主，但中共統治下的北京，人民卻連基本人權都沒有。尤其中國的人權紀錄日益惡化，華盛頓與北京的姊妹市關係格外令人憂心。」

早在今年6月4日六四事件36週年前夕，穆勒納爾等議員便曾公開致函華府市長鮑澤（Muriel Bowser），呼籲終止與北京的姊妹市關係，並強調此舉雖具象徵性，卻能明確表態拒絕中共宣傳、聲援中國人民而非壓迫者。據美國之音報導，迄今市長辦公室仍未對該請求作出回應。

根據資料，華盛頓市自1984年起與北京建立姊妹市關係，最近一次續約為2012年。華府目前與全球14個首都及美國國父華盛頓祖籍地英國桑德蘭締有類似合作關係，主旨為促進文化與經濟交流。

此案若要成為法律，仍需經國會參、眾兩院表決通過一致版本，並獲總統簽署才具法律效力。

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