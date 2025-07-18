美政策調整　盧比歐要求國務院停止評論他國選舉

2025/07/18 04:21

〔中央社〕「華爾街日報」今天報導，美國國務卿盧比歐今天發出內部指引，要求國務院人員除了在清楚符合外交利益情況下，停止公開評論他國選舉。過去數十年，美國官方常態性評論或恭賀他國選舉結果，這項備忘錄將改變國務院的長期方向。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發出署名備忘錄要求國務院人員，除了有明確且具說服力，符合美國外交政策利益的理據之外，即時停止公開評論其他國家選舉。

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過去數十年來，美國官方為促進各國舉行公平選舉，常公開檢視與批評他國選舉過程與結果，盧比歐的新指引與美國過去作法大相逕庭。

盧比歐發出的內部指引強調「美國政府重視國家主權」，顯然引用川普（Donald Trump）政府「美國近幾十年來錯誤涉入他國事務」的觀點。

指引寫道，對他國選舉釋出的資訊應聚焦恭賀勝選者，避免就選舉過程的公平正義，適法性或他國民主價值問題發表意見。

國務院回應報導指出，美國將堅守美國民主價值，當他國選擇相同路徑，也會慶祝那些價值。總統川普清楚表明，美國會推動與符合國家戰略利益的國家建立夥伴關係。

白宮與國務院過去對他國選舉結果常態性發出祝賀聲明或評論，旨在推動各國自由公平投票，讓世界更民主，孤立操控選舉的極權國家，但國務院有時也會避免公開批評選舉不公的盟邦。

現任與前任美國外交官指出，美國審視他國選舉的做法，特別對小國與發展中國家有明顯衝擊，這些國家內部的反對陣營與人權團體，視美國聲明為向他國政府施壓的工具。

美國國務院評估他國是否進行公平自由選舉，也影響針對干預選舉過程或安全勢力擬定的制裁方案。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）華盛頓辦公室副主任韋德席姆（Nicole Widdersheim）批評，限制美國使領館層級監察與尋找真相的運作，只會讓美國政府無法看清這些國家的領導者。（編輯：楊昭彥）1140718

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