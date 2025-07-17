烏克蘭國會通過任命 斯維里登科出任新總理

烏克蘭國會今天表決通過由前第一副總理兼經濟部長斯維里登科出任新任總理，為烏克蘭政府人事重組邁出關鍵一步。（美聯社）

2025/07/17 18:34

〔中央社〕烏克蘭國會今天以262票贊成、22票反對，表決通過由前第一副總理兼經濟部長斯維里登科出任新任總理，正式接替兩天前請辭的前總理什米哈爾（Denys Shmyhal），為烏克蘭政府人事重組邁出關鍵一步。

根據烏克蘭國會議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zhelezniak）在通訊軟體Telegram發布的訊息指出，支持斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）出任總理的262票中，有201票來自總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所屬執政黨「人民公僕黨」。

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澤倫斯基日前公開提名斯維里登科接掌內閣，並強調政府需進一步強化經濟與資源管理。

現年39歲的斯維里登科，擁有風險管理碩士學位，早年曾在民間企業任職，2015年起進入公職體系，歷任地區行政部門顧問、經濟發展部門主管，2019年起出任經濟部副部長，2021年11月獲任為第一副總理兼經濟部長。她在促進烏、美能源與礦產合作方面亦具關鍵角色。

目前烏克蘭政府大部分財政資源投入軍事與防衛，社會民生開支多仰賴西方援助。分析人士指出，斯維里登科上任後，預料將聚焦提升預算效率、重整國內資源分配，並強化與國際援助方的協調合作，以穩定戰時經濟運作。

澤倫斯基日前闡述未來6個月新政府的施政重點，包括加速國內武器生產、強化無人機供應，以及提升國內經濟潛力等。

根據烏克蘭憲法規定，總理辭職後，整體內閣亦須總辭。國會預計近期內將就新一屆內閣成員名單進行表決。

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