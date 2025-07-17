《天空之城》真實上演！ 南韓醫生娘勾結老師偷考卷 害學霸女兒遭退學

南韓女高中生示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/07/17 17:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓高壓的升學競爭與階級焦慮在韓劇《天空之城》中以誇張劇情揭露，父母為讓子女考進醫學院，甚至不擇手段花錢請人偷考卷。近日，如此誇張的劇情在慶尚北道安東市一所女子高中真實上演，一名醫生娘與前老師聯手潛入校園偷取期末考題，學霸女兒也因涉案遭到退學。

綜合韓媒報導，當地時間4日凌晨1點20分左右，曾在該所高中任職的女老師與醫生娘家長，潛入三樓的教職員辦公室，企圖竊取期末考試卷。女老師憑藉先前任職時的指紋辨識通過門禁，但兩人正要取走考卷時，校內保全系統警報大響，兩人匆忙逃逸。

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警方調閱監視器與門禁系統資料，於隔日將兩人逮捕。調查指出，這名女醫生是該校一名女學霸的母親，而女老師曾是該生的高一班導與私人非法家教，根據南韓法律，這屬於違法行為。

警方懷疑，雙方合作已久，醫生娘每逢期中、期末考前均支付B某約200萬韓元（約新台幣4.2萬元），兩年來累計超過2000萬韓元（約新台幣423萬元）。

校方於7月14日召開成績管理委員會，決議將涉案學生退學，所有考試成績均不採計。據悉，該生曾多次名列全校第一，家長間更有傳言說，涉案母親是為了將女兒送進醫學院才鋌而走險，一名家長表示，「這種只會在電視劇裡出現的劇情，竟然發生在我們身邊。」

警方隨後又逮捕一名30多歲的校內行政人員，發現對方涉嫌協助兩人潛入校園並刪除監視器畫面，意圖掩蓋家長與老師聯手偷竊考卷的誇張行為。

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