達賴90大壽獻Team Taiwan帽 9歲男童勤練英文賀詞

西藏精神領袖達賴喇嘛6日慶祝90歲生日時，戴上繡有Team Taiwan帽子引起關注。來自台灣、負責獻禮的9歲葉信佑小朋友表示，為了與達賴喇嘛交談，他特地用英文練習了賀詞，成功送禮非常開心。（中央社）

2025/07/11 13:12

〔中央社〕西藏精神領袖達賴喇嘛6日慶祝90歲生日時，戴上繡有Team Taiwan帽子引起關注。來自台灣、負責獻禮的9歲葉信佑小朋友表示，為了與達賴喇嘛交談，他特地用英文練習了賀詞，成功送禮非常開心。

達賴喇嘛6日在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）過90大壽。「社團法人台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會」除了協助主辦單位安排現場舞台、音響等相關工程，也準備了Team Taiwan帽子及電音三太子等表演，為達賴喇嘛祝壽。

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達賴喇嘛收下禮物時，還摸了摸負責獻禮的小朋友葉信佑的臉頰，表達祝福之意。

9歲的葉信佑面對中央社記者，顯得落落大方。他表示，飛到達蘭薩拉前，就知道自己要代表台灣把禮物獻給達賴喇嘛，為了用英文跟達賴喇嘛交談，他還特地用英文練習了賀詞。

葉信佑表示，當天他其實不太緊張，但成功把禮物送到達賴喇嘛手上後，他雖然沒有跟媽媽一樣喜極而泣，但真的「非常開心」。

甘丹東頂顯密佛學研修協會團員為達賴喇嘛祝壽後，分批離開印度。駐印度代表葛葆萱、副代表謝柏輝等代表處官員10日與最後一批離開的團員會面。

協會理事長侯勝善告訴中央社記者，他們從2011年起，除了疫情期間以外，其他時候每年都會來印度2、3次，每年來都會到達蘭薩拉，這次達賴喇嘛是過90歲的大生日，他們全團28人6月底就陸續到達蘭薩拉準備。

協會秘書長侯奕伶表示，這次其實他們是偷偷準備了禮物，但事前完全沒有跟達賴喇嘛辦公室溝通，也沒對外透露，所以當天也都還在祈禱，希望能有機會把心意送到達賴喇嘛手上。

談到當天稍縱即逝的機會，侯奕伶突然紅了眼，接著說道：「真的沒想到（達賴喇嘛）能被我們攔下來」，因為當天大家其實在準備表演的事務，但有人注意到達賴喇嘛的保全開始清出動線，那就表示他要離場了，所以團員就馬上整隊準備好，開始表演、唱歌，成功吸引達賴喇嘛的目光，並讓她的兒子代表將禮物送給達賴喇嘛，計畫成功的當下，她感動地流下眼淚。

侯奕伶告訴中央社記者，送給達賴喇嘛的衣服、帽子，跟她們的制服是一樣的設計，「但送給達賴喇嘛的是特別版，上面用英文繡上他的名字，及象徵他宣布將活到113歲的113號。」

葛葆萱表示，達賴喇嘛過90歲生日一事，受到全世界的矚目，在各地民眾到印度來為達賴喇嘛祝壽時，很開心台灣也沒有缺席，不但有很大一團來為達賴喇嘛祝壽，還有小朋友送禮的橋段，尤其送給達賴喇嘛的帽子上，繡有Team Taiwan，讓台灣能再度出現在世界所有人的視線中，這是很好的一件事。

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