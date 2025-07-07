德州洪災奪命！ 百年「神秘營」尊貴背景曝光 政商名流女兒暑假首選

救援人員6日在沿岸搜尋「神秘營」的失蹤者。（美聯社）

2025/07/07 13:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州豪雨引發毀滅性洪災，波及多個大型河濱營地，其中包括已有近百年歷史、名為「神秘營」（Camp Mystic）的傳統基督教女子夏令營。該營地多年來一直吸引德州乃至全美政壇精英與名流家庭的女兒們參加，其顯赫地位隨事件浮上檯面。截至6日，該營地仍有10名女童及1名輔導員失蹤。

綜合美媒報導，「神秘營」創立於1926年，由前德州大學橄欖球總教練史都華（EJ “Doc” Stewart）創立，自1930年代起由同一家族經營，歷經幾代人仍屹立不倒。

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根據官網，營地以「為年輕女孩提供健康的基督信仰環境，使其培養卓越個人特質與自信」為宗旨，又指營地為她們提供結識朋友的機會，激發她們「最好的一面」。營地提供射箭、烹飪、啦啦隊、釣魚等活動。

每年夏天，不少德州政商名流都會將他們的女兒送至「神秘營」，前德州州長丹尼爾（Price Daniel）、康納利（John Connally）及前國務卿貝克（James Baker）的女兒皆曾是該營成員。

甘迺迪總統的繼任者詹森總統（Lyndon B. Johnson），他的女兒、孫女和曾孫女，夏天都是在「神秘營」度過。

另外，不少出身德州的顯赫家族都與「神秘營」有關係，例如前第一夫人蘿拉（Laura Bush）就讀南方衛理公會大學（Southern Methodist University）時，就曾擔任「神秘營」暑期輔導員。

許多曾參加該營的成員，長大後成為知名企業高層、國際舞者，或嫁入豪門、活躍於慈善界等。

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