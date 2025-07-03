加薩82巴勒斯坦人喪生 包括38等待援助者

加薩醫院和衛生部今（3）日表示，空襲和槍擊事件造成82名巴勒斯坦人死亡。（路透）

2025/07/03 18:48

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加薩醫院和衛生部今（3）日表示，空襲和槍擊事件造成82名巴勒斯坦人死亡，其中38人在試圖獲取急需的人道主義援助時喪生。

根據《美聯社》報導，加薩走廊於2日晚上和3日早上廊遭到空襲，造成數十人死亡，其中15名亡者是死於對穆瓦西（Muwasi）的空襲，那裡有許多流離失所的巴勒斯坦人。

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另外有5人在與加薩人道主義基金會（GHF）相關場所外被殺，還有33人在加薩地帶其他地方等待救援卡車時被殺。

巴勒斯坦累積5.7萬人遇害

加薩衛生部聲稱，在加薩遇害的巴勒斯坦人數已超過5.7萬，其中包括223名失蹤人口，這些人員已被宣布死亡。衛生部在統計死亡人數時，未區分平民和戰鬥人員，但指出超過一半的死者是婦女和兒童。

以軍方將平民傷亡歸咎於哈瑪斯，稱哈瑪斯在人口稠密地區開展行動。以軍表示，他們的目標是2日向以色列發射火箭的加薩北部哈瑪斯武裝分子和火箭發射器。

以色列與哈瑪斯的戰爭始於2023年10月7日，當時哈瑪斯襲擊以色列南部，造成1200人死亡，約250名人質被劫持。戰爭使巴勒斯坦沿海地區變成廢墟，大部分城市在戰火中被夷為平地。加薩230萬人口中超過90%的人流離失所，且往往是多次流離失所。戰爭也引發了加薩人道危機，導致數十萬人飢腸轆轆。

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