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    巴基斯坦連續一週暴雨和洪水 至少46人死亡

    巴基斯坦官員今（30）日表示，各地持續近一周的強季風降雨和山洪暴發，已造成至少46人死亡和數十人受傷。（歐新社）

    巴基斯坦官員今（30）日表示，各地持續近一周的強季風降雨和山洪暴發，已造成至少46人死亡和數十人受傷。（歐新社）

    2025/06/30 17:04

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴基斯坦官員今（30）日表示，巴基斯坦各地持續近一週的強季風降雨和山洪暴發，已造成至少46人死亡和數十人受傷，類似以往緊急狀況的惡劣天氣，仍有可能持續。

    根據《美聯社》報導，巴基斯坦國家災害管理局和各省緊急官員指出，自24日後異常強降雨造成的死亡人數，包括開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）22人、旁遮普省（Punjab）東部13人、信德省（Sindh）南部7人以及俾路支省（Balochistan）西南部4人。

    巴基斯坦氣象局副局長維爾克（Irfan Virk）聲稱，預計季風季節降雨量將高於正常水平，已向有關部門發出警報，要求其採取預防措施。他警告，不能排除2022年毀滅性洪災期間出現的「極端情況」重演可能性。當時暴雨淹沒巴基斯坦三分之一國土，造成1737人死亡和大面積破壞。

    過去一週的罹難者包括27日被捲走的一家17口人中的13名遊客。其餘4名家庭成員已從開柏普赫圖赫瓦省洪水氾濫的斯瓦特河（Swat）中獲救。該省緊急服務部門發言人法伊茲（Bilal Faizi）聲稱，救援人員已發現該團體中的12具屍體，潛水員仍在繼續搜尋另一名受害者。

    這起事件在網路上引發了廣泛譴責，許多人認為緊急服務部門反應遲緩。

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