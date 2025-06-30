日本又傳出多益集體作弊 13中國籍考生遭調查

日本東京多益考場6月出現集體作弊情況，共有13名中國考生遭到調查。（圖擷自日本多益官網）

2025/06/30 13:44

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都大學研究所27歲中國留學生王立坤，5月在東京板橋區多益（TOEIC）英語測驗考場涉嫌協助作弊被捕，沒想到本月在東京考場又出現2次類似狀況，共有13名中國考生遭到調查。

據《產經新聞》報導，警視廳國際犯罪對策課表示，6月7日在東京練馬區多益考場，有77名考生在報名時使用同一地址，警方針對當天赴考的10名中國籍男女展開訊問，發現其中3人隨身攜帶相機和耳機。

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據了解，練馬區考場這10名中國人，大多供稱他們參加多益是為了考研究所、就業．其中一部分透露他們曾在小紅書上搜索如何在多益作弊的資訊，並以微信支付5萬日圓（約新台幣1萬元）費用，藉此讓自己考試時能夠得到非法幫助。

另外，6月22日在東京港區的多益考場，有18人報名時使用了位於千代田區的同一地址，其中3名赴考的中國人接受警方的調查。

國際犯罪對策課今天（30日）表示，王立坤5月被捕後，又被查出今年2月曾以假身分參與東京北區多益考試，因此對其進行了「再逮捕（同個犯人涉及不同案件）」。

另外，王立坤落網後，不少考生在報名時仍持續使用和王立坤相同的地址，因此警方正持續追查背後是否有組織操作，希望能夠釐清多益集體作弊的真相。

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