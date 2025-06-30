挪威王儲繼子被指控強姦 警方透露受害者已達2位數

挪威王儲繼子霍伊比27日遭首都奧斯陸警方指控強姦、性侵與傷害等多項罪名。（美聯社）

2025/06/30 13:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕挪威王儲繼子霍伊比（Marius Borg Høiby）27日遭首都奧斯陸警方指控強姦、性侵與傷害等多項罪名，目前案件已經過數個月調查，警方聲稱受害者人數已達2位數。

據《美聯社》報導，霍伊比今年28歲，是挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）的繼子，其親生父親曾因毒品以及暴力犯罪問題入獄，而他本人也從2024年因涉嫌強姦等指控而多次被捕，自那時起便一直受到密切關注。

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奧斯陸警方律師克魯舍夫斯基（Andreas Kruszewski）於27日表示，霍伊比在審訊的過程十分配合，目前已經結束訊問。克魯舍夫斯基補充，這些案件中包含強姦、性侵與傷害等罪名，但不能說具體的受害者人數，只能透露受害者高達2位數。

霍伊比辯護律師塞庫利奇（Petar Sekulic）提到，他本人相當重視這些指控，但聲稱大多數的案件並沒有任何不當行為，尤其是涉及性侵以及暴力的事件。王室方面也聲明，該案件正在通過法律途徑進行，將會遵循正常程序，目前王室方面沒有要補充的資訊。

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