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    巴黎世家推「北京烤鴨包」被嫌醜！網友一看價錢全傻眼

    巴黎世家近日在中國推出「北京烤鴨」限量包包引發熱議。（圖翻攝自微博）

    巴黎世家近日在中國推出「北京烤鴨」限量包包引發熱議。（圖翻攝自微博）

    2025/06/09 00:57

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國知名精品時裝品牌「巴黎世家」（Balenciaga），近日在中國推出「北京烤鴨」限量包包，大批中國網友吐槽外觀設計讓人不敢恭維，但該款包包竟然要價人民幣1萬5500元（約新台幣6.5萬），但外界大傻眼。

    綜合中港媒體報導，近日微博等中國社群平台瘋傳一組巴黎世家限量新品照片，可以看到新品是款手拿包，上頭除了有巴黎世家商標名，還有一隻剛出爐的烤鴨，再印上「北京烤鴨」4個大字。

    巴黎世家在北京朝陽區商場「北京SKP」的門市證實，店內確實有在賣「北京烤鴨包」，一款為網傳的手拿包，另一款則是售價人民幣6500元（約新台幣2.7萬）鑰匙掛飾。工作人員還稱，該款包包只在北京的門市販售，而且賣得非常不錯，5月27日開售至今賣出20只，店內已無庫存。

    中網友紛紛吐槽，「直接搶錢算了」、「洗錢都沒這麼離譜的」、「這包醜到十幾塊賣我都不要」、「有錢人也有很多玩抽象的啊」、「完全看不到設計師的才華，土到這種程度」、「中國人的錢就是好賺」、「這包要賣到1萬多？有錢人的審美出了啥子問題？」、「居然真的有人掏錢買……」、「我只能說，真的難看到不行」、「是我不懂時尚嗎？」

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