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    雷諾瓦、塞尚、馬蒂斯被偷了！義大利4人3分鐘盜走3.3億畫作

    2026/03/30 08:25 即時新聞／綜合報導
    後印象派畫家塞尚（Paul Cezanne）的「櫻桃和桃子」（Still Life with Cherries and Peaches）。（圖取自維基百科）

    後印象派畫家塞尚（Paul Cezanne）的「櫻桃和桃子」（Still Life with Cherries and Peaches）。（圖取自維基百科）

    繼法國羅浮宮去年10月19日發生世紀竊案，義大利帕爾馬市附近一家博物館也發生重大竊盜案，包括大師級雷諾瓦、塞尚和馬蒂斯等人的畫作被盜，總價值約為900萬歐元（約台幣3.3億元），是近年來義大利最嚴重的藝術品竊案之一。

    綜合外媒報導，警方稱，4名蒙面男子22日闖入馬尼亞尼·羅卡基金會（Magnani Rocca Foundation）的別墅博物館，竊走了印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）的作品「魚」（Fish）、後印象派畫家塞尚（Paul Cezanne）的「櫻桃和桃子」（Still Life with Cherries and Peaches），和野獸派大師馬蒂斯（Henri Matisse）的「露台上的宮女」（Odalisque on the Terrace）。

    義大利媒體報道，竊賊強行闖入位於帕爾馬郊區的卡波拉沃里別墅（Villa dei Capolavori）正門，從該建築一樓的法國廳偷走了畫作。竊賊3分鐘內就進出博物館，翻過圍籬逃脫，當時他們被警報系統打斷，才沒偷走更多東西。

    基金會表示，這群人看起來組織嚴密，如果不是警報響起，他們似乎打算偷走更多物品。

    據估計，被盜畫作總價值約為900萬歐元，其中「魚」就價值600萬歐元。這起竊案直到29日才對外曝光，目前義大利警方和相關部門正在調查。

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