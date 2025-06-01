美防長稱犯台將帶來毀滅 中國外交部：警告美方「勿玩火」

針對赫格塞斯警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，中國外交部1日凌晨回應，批評抹黑攻擊中國，大肆渲染「中國威脅論」。（美聯社）

2025/06/01 07:46

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月31日在新加坡年度安全論壇「香格里拉對話」發表演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，若中國企圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」，呼籲國際應該對中國提高警覺。針對赫格塞斯的論調，中國外交部1日凌晨發布新聞稿回應，批評赫格塞斯抹黑攻擊中國，大肆渲染「中國威脅論」。

中國外交部批評，美國才是世界上名副其實的霸權國家，是破壞亞太地區和平穩定的最大因素，美國為維護自身霸權，推進所謂「印太戰略」，在南海地區部署進攻性武器，在亞太地區煽風點火、製造緊張局勢，正將亞太地區變成「火藥桶」，引發地區國家深切擔憂。

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中國外交部重申，台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉，「美方不要妄想把台灣問題當成遏制中國的籌碼，勿玩火」。中國外交部強調，南海的航行和飛越自由從來都不存在任何問題，中國在南海問題上始終堅持與相關國家透過對話協商妥善處理分歧，堅持依法依規維護領土主權和海洋權益，「美國才是破壞南海和平穩定的最大因素」。

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