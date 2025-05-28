川普政府擬擴大審查留學生社群媒體 簽證面試喊卡

川普政府考慮擴大對包括哈佛在內等大學的外國學生進行社群媒體審查，此舉可能對高度依賴國際學生的美國高等教育機構產生影響。（美聯社）

2025/05/28 06:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新聞網站《POLITICO》取得的一份電報揭露，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，此舉將較先前的類似措施大幅擴張。為替此強制性審查做準備，政府已下令美國大使館及領事部門暫停安排此類學生簽證申請人的新面試。該電報由國務卿魯比歐於27日簽署。

若此計畫付諸實行，恐將嚴重拖慢學生簽證的處理速度，同時也可能衝擊許多在財務上高度依賴外國學生的美國大學。

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該電報內容指出：「為準備擴大強制性社群媒體篩選與審查，自即刻起，領事部門不應增加任何學生或交流訪客（F、M及J類）簽證的預約名額，直到接獲我們預計在未來數日內發出的另電通知（septel）。」美國國務院內部習慣將「另電通知」簡稱為「septel」。

川普政府先前已實施部分社群媒體篩選規定，但主要針對可能曾參與抗議以色列在加薩行動的返校學生。

此次電報並未直接說明未來的社群媒體審查將篩選哪些內容，但暗示了旨在排除恐怖份子及對抗反猶太主義的相關行政命令。

數月以來，許多國務院官員私下抱怨，過往的指導方針，例如針對可能參與校園抗議活動學生的審查標準，一直含糊不清。舉例而言，僅僅因為在X帳號上張貼巴勒斯坦旗幟的照片，是否會導致學生遭受額外詳查，情況並不明朗。

川普政府曾運用多種規定針對特定大學，尤其是像哈佛大學這類其認定過於自由派並被指控放任反猶太主義在校園滋長的頂尖學府。與此同時，政府也正執行移民掃蕩政策，已波及不少學生。

美國國務院發言人未立即回覆置評請求。國際教育工作者協會（NAFSA: Association of International Educators）的一名官員則拒絕立即發表評論。

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