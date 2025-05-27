威脅取消聯邦補助！川普警告加州州長 勿再讓跨性別運動員參賽

美國總統川普要求加州遵守跨性別運動員禁令，否則就取消聯邦補助款。（法新社）

2025/05/27 22:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對於跨性別運動員參與女性賽事深惡痛絕的美國總統川普（Donald Trump）今（27日）再度發文表明立場，他在文中警告加州州長紐森（Gavin Newsom），切勿再讓跨性別運動員參加女性賽事，否則就將取消聯邦政府對於加州的各項補助款。

川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）發文說：「加州，在激進左派民主黨的紐渣（Newscum，川普對於紐森的蔑稱）領導之下，持續非法讓『男性參與女性運動賽事』。本週，一名跨性別男性運動員，在一場大比賽中贏下了『所有項目』，因此晉級到下週的『州決賽』。作為男性，他比平均水準的參賽者還要爛，但作為女性，這個跨性別人士幾乎是無敵的。這根本不公平，對婦女還有女孩來說更是羞辱。」

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川普接續指出：「請注意，如果不遵守這方面的行政命令，大筆的聯邦資助就會撤回，或許還是永久性的。那個州長，他本人還嚷嚷說『不公平』。我今天會跟他談談，看他想要選哪條路走?」

川普在文末補充說：「與此同時，我下令地方當局，在必要的情況下，不開放讓跨性別者參加州決賽。這情況真的太離譜了！」

美國總統川普在社群平台抨擊加州州長紐森。（擷取自Truth Social）

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